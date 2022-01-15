Ти знайшов мене: екс-неАнгел Вікторія в бікіні раптово натякнула на швидке весілля

Екс-учасниця гурту НеАнгели, сольна співачка Вікторія Смеюха в минулому році наробила галасу в мережі одкровеннями про складні стосунки з колегою по дуету Славою Камінською. Дівчина заявила, що неодноразово піддавалася булінгу і навіть страждала від рукоприкладства. Артистки винесли конфлікт в публічний простір і з'ясовували стосунки на очах у мережевої публіки.

Схоже, після непростого періоду в житті Віки все налагодилося - вона відпочиває на Мальдівах, постить гарячі фото в Instagram і інтригує заявами про кардинальні зміни в житті.

Спекотний кадр Віка супроводила інтригуючим текстом, в якому можна розгледіти натяк на швидке заміжжя співачки.

Вікторія поділилася гарячим фото (фото: instagram.com/vikanablack)

"Я щаслива і задихаюся від кохання! Хочеться кричати на весь світ від емоцій, що переповнюють мене...... як я можу сказати ні, звичайно", - залишила емоційний текст артистка.

"Моє січневе літо на Мальдівах, після пристрастей по-італійськи - це небесний дар чи проведіння?! Нарешті ти знайшов мене, хоча ми завжди були так близько і у всіх на виду. Мені б мовчати, але тепер я нічого не боюся, тому що разом ми сила, і якби я не говорила, що хотіла, то..." – ще більше заінтригувала своїх підписників Віка, натякнувши, що її обранець весь час був зовсім поруч.

Під постом співачки компліменти перемішалися з побажаннями дівчині щастя в особистому житті, адже вона так давно мріяла про сім'ю і другу половинку!

Нехай так буде завжди

Боже, що за леді! Чарівлива

Будь щаслива, Вікуся. І кохана.Ти красуня

У Вікторії склалися пазли! Вітаю!

Яка ж ви красива

Вікторія, ви просто супер. Мрія будь-якого гідного чоловіка

Обранця Віка так і не показала, зате сфотографувала їх романтичний сніданок на двох на березі океану.

Скріншот (instagram.com/vikanablack)

Також вона опублікувала гарячий пляжний кадр в синьому бондо. Віка релаксує на шезлонгу - на її обличчі немає грама косметики, а волосся мокре після купання.

Вікторія - володарка завидних форм (фото: instagram.com/vikanablack)