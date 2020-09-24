Все в нашій голові: переможниця "Холостяк-10" показала, як виглядала до схуднення

Даша Ульянова поділилася секретами свого преображення

Переможниця 10 сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова не приховує, що робила втручання у свою зовнішність - приміром, дівчина збільшила губи. Крім того, в юності у неї були проблеми із зайвою вагою, проте зараз вона виглядає просто приголомшливо і регулярно захоплює витонченою фігурою.

Як зізналася Даша в Instagram, прихильники часто питають її, як же їй вдалося схуднути. Красуня вирішила трохи розповісти про це, а заодно і поділилася фото, на якому вона зображена до схуднення і пластики.

На іншому ж кадрі Ульянова постала вже так, як виглядає зараз. Вона позує в джинсах і ефектному корсеті, який підкреслив її тонку талію і пишний бюст.

Даша Ульянова показала себе до і після схуднення і пластики (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Даша, розкажи, як ти схудла?". Це одне з самих топових запитань від вас мені. Давайте поговоримо про це... А ще, знали б ви, як я не хотіла виставляти друге фото. Мені здається, що це було не зі мною. Але з іншого боку, хочу, щоб ви реально розуміли, що немає нічого неможливого. Звичайно, чарівної таблетки для швидкого схуднення без шкоди здоров'ю немає. Плюс, у всіх індивідуальний організм", - зазначила вона.

Далі дівчина поділилася, що її секрет схуднення - в усвідомленості та мотивації, адже все у нас в голові.

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"А ще, багато хто з вас вигадали собі неіснуючі проблеми. Я відкриваю акаунти багатьох дівчаток і бачу, що ви реально худенькі. І я просто в шоці від ваших повідомлень: "Як схуднути на 10 кг за місяць". Але! Якщо необхідність, правда, є, то хочу почати ось з чого. Ваше тіло тільки у вашій голові. Одного разу десь побачила схожу фразу і зрозуміла, що це працює. Поки ми не намалюємо у себе в голові ідеальну фігуру і реально не хочемо схуднути, то нічого не буде. Людина, яка має мету, має і мотивацію. Ви повинні чітко розуміти, що скинути зайві кг (якщо вони, звичайно, є) - це ваша і тільки ваша задача. Це ви робите не для тренера, не для хлопця, не для мами, а тільки - для себе!" - наголосила зірка шоу.

Зараз Даша Ульянова повністю задоволена своєю зовнішністю і фігурою (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Також вона порадила задуматися про причини появи зайвої ваги.

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"Тому, першим кроком на шляху до нової себе повинна стати усвідомленість. А ще - розуміння, чому ви погладщали, сталося це в момент або протягом багатьох років вашого життя. Відповіді в нашій голові. Іноді ми приходимо до них самі, а іноді потрібна допомога фахівця. І вже тільки після цього - спорт, ходьба, правильне харчування, масажі та інші важливі моменти", - підсумувала Даша.

Шанувальники в коментарях дякують дівчині за мотивацію і діляться враженнями від побаченого.

На другому фото теж симпатична дівчина) але на першій - ефектніше, жіночніше!)

на обох фото красуня!

Дашуля, мотивуєш і красива фігура це завжди ВАУ, але шкода за 2 години її не зробиш ((

Даша ти нормальна, це просто підліткове фото а потім ти витягнулася це норм))

На другому фото дуже симпатична дівчинка! На першій вже звичайно доглянута і стильна дівчина!!! Красу нічим не зіпсуєш!

Схудла і губи зробила

Сильна дівчинка Красива дівчина. Відмінний мотиватор!!!! Чекаємо продовження.

Дашуль, яка ж ти молодчинка

Раніше переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова розповіла, як подолала свою фобію - страх висоти.

До речі, переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова поділилася фото, зробленими ще до пластики губ.