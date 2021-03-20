Сповна насолодилися: Кухар в одному халаті зробила зізнання про особливе місці

Катерина Кухар з задоволенням виступає на сцені, особливо враховуючи реалії карантину, зустріч з глядачами для неї – справжнє свято. Прима-балерина вирушила на гастролі до Львова, який просто обжнює. Катерина в одному халаті влаштувала фотосесію в номері готелю.

Фотосетом зі Львова суддя "Танців з зірками" поділилася в Instagram .

Катерина в затишному махровому халаті і босоніж сидить на кріслі. Біля неї на журнальному столику стоять розкішні букети з тюльпанів.

Вона зізналася, що поїздки у Львів ніколи не залишають її байдужими, а також розповіла короткі історичні довідки.

"Прогулянки по старовинних вуличках, тисячі кафе зі всілякими смаколиками, сюди прагнуть на вікенд туристи з Європи і на вихідних до пандемії було не проштовхнутися",- поділилася згадками Катерина.

Катерина Кухар в халаті розповіла про принади Львова (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Навіть Голлівуд замовляє спецефекти для своїх кінокартин саме у Львові. Такі популярні фільми, як "Гаррі Поттер", "Халк", "Спайдермен", отримали своє програмне забезпечення в місті Лева", - з гордістю зазначила прима-баллерина.

Вона зізналася, що разом з балетною трупою на дводенних гастролях насолодилася містом сповна.

Передплатники скупали Катерину в компліментах.