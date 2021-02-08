Насолоджуватися кожною секундою: Мішина в бікіні в спокусливій позі зробила зізнання про коханого

Ксенія Мішина з сином Платоном і Олександр Еллерт з донькою від першого шлюбу Елею вирушили в зимову відпустку в сонячну Домінікану. Солодка парочка з дітьми ніжиться на пляжі, купається в океані, пробує екзотичні страви та фрукти і освоює круті гірки та атракціони. Звичайно ж, не обходиться без яскравих фото і відео. Крім того, Кенія "вигулює" бікіні і просить Олександра побути її особистим фотографом.

На одному з свіжих фото в Instagram актриса ефектно позує в сірому бікіні верхи на пальмі. Вона прияла звабливу позу, яка дозволила оцінити всі принади фігури екс-холостячки.

Ксенія заявила, що любить працювати, досягати своїх цілей і отримує від цього неймовірне задоволення і "плюсик" до впевненості в собі і в кращому майбутньому. Але ще більше вона любить якісно відпочивати.

⠀

"Який же це кайф прокидатися не по будильнику, а тому, що терміново захотілося фруктів, іти просто куди очі дивляться, зупинятися біля кожного красивого кущика і просто спостерігати! Просто насолоджуватися кожною секундою. Вдихати незвичні запахи квітучих рослин", – зізналася актриса.

Їй неймовірно подобається спостерігати за дітьми і їх щирими непідробними реакціями на відпочинку.

Ксенія поділилася ефектним фото на пальмі (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"А як по-особливому, сумішшю солі і солодкістю вітру пахнуть дитячі верхівки... обожнюю, це ні з чим не порівнянний запах. Відкривати світ своїм дітям, відкривати своє серце з кожним новим враженням, відкривати коханого в абсолютно нових обставинах. Подорожі завжди про розвиток, хоч і про тотальний Релакс", - повідомила натхненна екс-холостячка.

⠀

За її словами, відпочинок - це найнеобхідніша частина шляху під час руху до своїх цілей. Адже дуже важливо заповнювати ресурс, отримувати задоволення, особливо дівчатам.

⠀

"Кожну секунду тут, у цьому райському місці я відчуваю, як размягчаюсь і наповнююсь силою. Відчуваю, що знову готова створювати і рухатися вперед, але вже після відпустки. А зараз тільки я, пальми, бірюзова гладь води, найулюбленіші люди поруч", - підсумувала Ксенія.

"Понюхай і мою маківку... там і сіль, і вітер, і шматок ананаса, і крем для засмаги, і все інше, що потрапляє мені в руки", - відреагував на пост коханий Олександр.

Ксенія засвітила інтимні частини тіла в мокрому бонда (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Раніше Ксенія поділилася знімком в мокрому "голому" купальнику бондо. Автором пікантного кадру став Олександр. А актриса попросила прихильників оцінити його здібності фотографа.