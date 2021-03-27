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Насолоджуються теплом: Осадча та Горбунов розчулили сімейними кадрами з сином

Новость на русском → Українка, Субота 27 березня 2021 17:32
Насолоджуються теплом: Осадча та Горбунов розчулили сімейними кадрами з сином Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадча нещодавно зізналася, що знайшла плюси і в локдауні - приміром, у неї з'явилося більше часу для прогулянок на свіжому повітрі з коханими чоловіками - чоловіком і сином. І якщо в робочі дні телеведуча гуляє біля будинку, на вихідних вони всією сім'єю влаштували веселу вилазку під Києвом.

У своєму Instagram Катя поділилася милими сімейними кадрами з Юрієм Горбуновим та їх 4-річним синочком Іваном. Для променаду вони вибрали набережну Дніпра в місті Українка.

Осадча позувала на тлі річки в чорних брюках-кльош, кросівках і червоній легкій курточці, не забувши і про шапку. Маленького Івасика вона одягла в ті ж кольори і показала, як він милується поточною водою - як і раніше, лише зі спини.

Насолоджуються теплом: Осадча та Горбунов розчулили сімейними кадрами з синомНасолоджуються теплом: Осадча та Горбунов розчулили сімейними кадрами з сином

"Нарешті тепло! Плани на вихідні - дихати свіжим повітрям, мандрувати околицями Києва і працювати звичайно. А які у вас плани на цей перший теплий вікенд?" - написала теледіва.

Насолоджуються теплом: Осадча та Горбунов розчулили сімейними кадрами з сином

Катя Осадча та Юрій Горбунов з сином влаштували вилазку на свіже повітря (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов теж зробив кілька чарівних селфі - з коханою дружиною удвох, а також з ними усіма трьома.

"Офіційно перший день весни!" - прокоментував фото щасливий ведучий.

Насолоджуються теплом: Осадча та Горбунов розчулили сімейними кадрами з синомНасолоджуються теплом: Осадча та Горбунов розчулили сімейними кадрами з сином

Катя Осадча та Юрій Горбунов зачарували сімейними фото з прогулянки (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Користувачі мережі радіють за їх сім'ю і залишили теплі слова у коментарях.

  • Яка красуня
  • Прекрасний вид!!! Наша рідна Набережна Українки
  • Богиня
  • О, прекрасні краєвиди нашої Українки
  • Люблю Вас справжніх! Бережіть своє сімейне щастя!
  • ГАРНЕНЬКІ
  • Такі милі ви

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов розсекретив таланти та захоплення сина Вані.

А ще Горбунов вразив сюрпризами від Осадчої і анонсував їх дует.

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