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Справжня гімнастка: Тіна Кароль в облягаючому комбінезоні вразила гнучкістю кішки

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Понеділок 20 вересня 2021 12:38
Справжня гімнастка: Тіна Кароль в облягаючому комбінезоні вразила гнучкістю кішки Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль не приховує, що ретельно стежить за фігурою, адже співачка схильна до повноти. Вона дотримується кето-дієти, а також займається спортом. Співачка всерйоз захопилася йогою і професійно виконує навіть найскладніші асани.

Українська поп-діва показала в "сторіс" Instagram свою вражаючу розтяжку, а відео потрапило на фан-сторінку зірки в соцмережі.

Співачка опублікувала кадр, на якому застигла в одній з асан, додавши візуальні ефекти. "Намасте" - коротко привіталась Тіна, зазначивши в публікації свого тренера з йоги Ірину.

Справжня гімнастка: Тіна Кароль в облягаючому комбінезоні вразила гнучкістю кішки

Тіна Кароль показала, як виконує асани (фото: instagram.com/tina_karol)

На відео гнучка і пластична зірка в чорному облягаючому спеціальному комбінезоні для занять практиками показала можливості свого тіла. Вона тягнеться верхівкою до носка, вигинаючи спину і демонструючи прекрасну розтяжку.

Шанувальники артистки захопилися її спортивною формою та можливостями тіла.

  • Захоплююся цією дівчинкою!
  • Браво!
  • Молодчина
  • На килим. Виступити як гімнастка
  • Коли намагаєшся і для тіла...і для себе...і для душі

До слова, відео своїх занять у залі Тіна почала активно ділитися під час минулорічного весняного локдауну. Вона показувала шанувальників комплекси вправ, які звикла виконувати для підтримки форми.

Також свої заняття йогою і стретчингом співачка супроводжувала філософськими роздумами про наповненість життя, вміння радіти кожному новому дню і долати себе заради самовдосконалення.

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Тіна Кароль
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