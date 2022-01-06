ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Справжня ідеальна сімейка: MONATIK з дружиною і дітьми заворожив казковими пригодами в США

Новость на русском →
Четвер 06 січня 2022 15:38
Справжня ідеальна сімейка: MONATIK з дружиною і дітьми заворожив казковими пригодами в США MONATIK з дружиною (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Ольвія Агаркова

MONATIK (Дмитро Монатік) з дружиною Іриною і дітьми колесить по Америці – співак поєднав свій тур і відпочинок з найулюбленішими. Артист показує синам Платону і Данилу улюблені знакові місця в США і сам із задоволенням заново переживає приємні емоції і набирається натхнення.

Так, зіркова сім'я відвідали місцевий Флоридський Діснейленд, інтерактивний музей в Майямі Phillip and Patricia Frost Museum of Science і попустувала на пляжі. Фото і відео щасливі батьки поділилися в Instagram.

Дмитро з Іриною і синами прогулялися по пляжу в Майамі і зустріли там пеліканів, які, схоже, абсолютно не боялися людей.

"Птахи щастя завтрашнього дня обіцяють дощі... а якщо разом терпіти дощі ... буде легше літати", - підписав барвисті кадри артист.

А ось похід в Діснейленд затьмарила невелика неприємність - натовпи бажаючих доторкнутися до казки. "Я став свідком найдовших черг ... у світі ... на все", - поскаржився Дмитро.

Але, судячи з фото і відео, настрій зірковій родині цей факт не зіпсував, і вони весело і захоплююче провели час в популярному парку атракціонів.

Зате відвідування інтерактивного музею в Майямі Phillip and Patricia Frost Museum of Science принесло захват. Данило і Платон з цікавістю спостерігали за жителями океану за склом, а разом з татом вивчали чаруючий світ океану.

Справжня ідеальна сімейка: MONATIK з дружиною і дітьми заворожив казковими пригодами в США

Дмитро з синами відвідав атмосферний музей в Майямі (фото: instagram.com/monatik_official)

Сімейною ідилією Монатиків захопилися їх зіркові друзі - Надя Дорофєєва, бізнес-леді Єлизавета Юрушева, хореограф Василь Козар. Прихильники не відставали.

  • Які ж ви класні
  • Красива сім'я!
  • Неймовірні
  • Це так заворожуюче
  • Справжнісінька ідеальна сімейка

Нагадаємо, що раніше MONATIK показав підготовку до новорічних свят.

Читайте LITE в Google News
MONATIK
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Різдво Христове 2022: як правильно зустріти і відзначити свято
Різдво Христове 2022: як правильно зустріти і відзначити свято