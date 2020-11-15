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Справжній боєць: Катерина Кухар розповіла, кого вважає переможцем "Танців з зірками"

Новость на русском → Неділя 15 листопада 2020 11:59
Справжній боєць: Катерина Кухар розповіла, кого вважає переможцем "Танців з зірками" Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Автор: Lite

Катерина Кухар зробила зізнання про "Танці з зірками"

Катерина Кухар - одна з найулюбленіших глядачами телеперсон. Судья "Танці з зірками 2020" - невичерпне джерело натхнення для її фоловерів. Воно і не дивно: радує Катерина не тільки красою, але і мудрістю.

Так, у своєму мікроблозі Кухар розповіла про ймовірного переможця на шоу. Для цього зірка запостила чуттєвий знімок: вона сидить в пікантній позі в топі з відвертим декольте. Високий хвіст, довгі вії надали образу Катерини загадковості та вишуканості.

Справжній боєць: Катерина Кухар розповіла, кого вважає переможцем &quot;Танців з зірками&quot;

Краса і мудрість - "небезпечне" поєднання (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Танці з зірками" виходять на фінішну пряму. Всього 4 пари, всього три ефіру і переможець буде названий! Але як відомо, останній бій - він важкий самий!

Фізичні і моральні сили учасників вже закінчується. Витримати три місяці понад навантаження і щотижневий стресовий фактор може далеко не кожен.
Я думаю, здобуде перемогу саме той, хто зможе, взявши волю в кулак, дотиснути. Для цього, крім таланту, потрібен характер справжнього бійця", - заявила Кухар.

Нагадаємо, Катерина Кухар надихнула фоловерів висловлюванням, що найцінніше і в житті, і на сцені: у кого це виходить, той непереможний!

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