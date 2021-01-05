Справжній красень: Роузі Хантінгтон-Уайтлі порадувала новими фото єдиного сина від Джейсона Стетхема

Роузі Хантінгтон-Уайтлі останнім часом рідко радує фанатів знімками у власному блозі. Модель воліє вести самітницький спосіб життя, не виставляючи сімейне і особисте життя напоказ. Зрозуміло, бувають і виключення, коли 33-річна британська ікона стилю ділиться подробицями побуту з Джейсоном Стетхэмом, а також секретами виховання поки що єдиного сина Джека Оскара.

Роузі з сином на прогулянці (фото: instagram.com/rosiehw)

Цього разу Роузі показала в сторіз фрагменти прогулянки з сином. Вони з хлопчиком вирушили на природу, щоб насолодитися розкішними краєвидами та поспілкуватися з тваринами. Модель показала сина, який помітно підріс. Джек на прогулянку одягнув коричневий пуховик, сині джинси і черевики в тон куртці і виглядав стильно і привабливо, як і личить синові відомої моделі і голлівудського актора. Хлопчик, який зовні нагадує Роузі, від батька також перейняв багато рис. Наприклад, любов до спорту і статуру.

Заодно модель привітала своїх фоловерів з Новим роком, написавши фрагмент улюбленого автора Ентоні Роббінса.

Нагадаємо, раніше Роузі розповіла, що мріє ще народити дітей для коханого чоловіка. А також розповіла, як ставиться до роботи чоловіка, який досить часто бере участь у відвертих сценах.