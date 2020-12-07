Справжній спортсмен: Світлана Тарабарова умилила фанатів відео, як її дворічний син займається фітнесом

Світлана Тарабарова - двічі мама, у вересні на світ з'явилася її донька Марія. Співачка зізналася, що таке ім'я прийшло до неї з чоловіком під час подорожі по Іспанії. У Барселоні, стоячи біля статуї Діви Марії, Світлана відчула ознаки токсикозу.

А ось старший син Іван у Тарабарової - дуже активний малюк, у свої 2 роки він вже... займається в спортзалі! Співачка показала відео, як вона віддала синочка на фітнес, чим викликала у них бурю захоплень і побажань зробити те ж саме, віддати своїх малюків в зал, адже це дуже корисно для здоров'я.

"Іван вперше на дитячому фітнесі. Я знала, що йому сподобається, але щоб настільки - це просто wow! Тепер він мене постійно питає: "А коли ми поїдемо на фітнес?"...

Тренер розробила інтенсивний ігровий клас, який спрямований на розвиток більш, ніж 70 рухових навичок з різних видів спорту. Заняття у такому ранньому віці (а можна починати займатися з 6 місяців) впливає на розвиток фізичного потенціалу дітей, що включає у собі розвиток балансу, мануальних навичок і рухливості...

Мами, є ще один величезний і такий вагомий плюс: після заняття Іван заснувши по обіді, як янгол, і прокинувся із чудовим настроєм, а це для нас - як бальзам для душі! І для здоров' я малюків дуже потрібно!", - написала співачка.

Світлана Тарабарова показала, як її дитина займається в залі (фото: instagram.com/tarabarova/)

Нагадаємо, Світлана Тарабарова нещодавно захопила мережа зворушливими знімками з чоловіком і сином.