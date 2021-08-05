Настя Каменських в бікіні на яхті розкрила своє заповітне бажання: "цариця морів"

Настя Каменських з мамою, кращою подругою, Потапом і свекрухою відпочиває в Хорватії. Велика компанія насолоджується приголомшливими видами, архітектурою і пляжним відпочинком, пробує місцеву кухню і гуляє по старовинних вуличках курорту, де вони зупинилися.

Співачка насолоджується початком нового дня. Вона мружитися від задоволення, позуючи в бікіні лимонного відтінку з білою окантовкою. Настя пов'язала на округлі стегна парео в нейтральних відтінках і позувала на кормі судна.

"От би так починався кожен ранок", - поділилася заповітним бажання співачка.

Настя Каменських показала яскравий ранок на яхті (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники моментально викупали Настю в компліментах - потік захоплених відгуків не припинявся.

Красива

Шикарно

Як завжди чудова

Фігурка вогонь

Дуже красива і дуже красиво

Піратка

Цариця морів Анастасія Каменських

Чарівно прекрасна

Такою красою як у тебе можна прикрасити весь Всесвіт

Яка краса! Настя чудова! Дуже красива і яскрава! Захоплююся щиро, а на власні очі вона ще красивіше, знаю точно -бачила

Яка соковита

Краса - страшна сила!

До слова, Настя якось зізнавалася, що автор її ефектних знімків, як правило, чоловік Потап. Вона завила, що, на відміну від багатьох чоловіків, її благовірний вміє зробити вдалий кадр, але за цим стоять довгі тренування.