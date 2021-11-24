Настя Каменських у мерехтливій сукні звела з розуму апетитним бюстом: "улоговинка спокуси"
Настя Каменських не боїться експериментувати з образами і часто підкреслює достоїнства своєї фігури за допомогою нарядів. Цього разу співачка розбурхала мережу ефектним фото в розкішному концертному луці з глибоким декольте.
Спекотний кадр зірка виклала на своїй сторінці в Instagram.
Настя одягалася в мерехтливе чорне плаття з золотими паєтками з відвертим вирізом в районі грудей, що дозволило їй показати свій апетитний бюст. Артистка позувала в гримерці, поставивши одну руку на талію, а другою торкаючись волосся.
Вона красиво вклала свої шикарні кучері і зробила макіяж з ацентом на очі. Чуттєво прочинені губи і пронизливий погляд додають знімку особливої магнетичності.
Настя Каменських засвітила апетитний бюст в ефектному вбранні (фото: instagram.com/kamenskux)
"Наряд для виступів - це те, що я завжди продумую заздалегідь. За винятком аксесуарів. Вони для мене дуже важливі. І я люблю вибирати їх в моменті, слідуючи своєму настрою, бажанням і натхненню", - поділилася Каменських.
Шанувальники були розбурхані побаченим і почали обсипати Настю компліментами в коментарях.
- Красунечка!!!
- Настюша, ти як завжди приголомшлива
- Шик, блиск
- Прекрасна
- Улоговинка спокуси
- Потапенко - теж спонтанний вибір?
- Золота Анастасія Каменських
- Шикарна
- Богиня
- Дуже класний образ!
- Який гарний комплект, аж очей не відірвати
- Ви Красуня і у Вас приголомшлива фігура
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