Настя Каменських у мерехтливій сукні звела з розуму апетитним бюстом: "улоговинка спокуси"

Настя Каменських не боїться експериментувати з образами і часто підкреслює достоїнства своєї фігури за допомогою нарядів. Цього разу співачка розбурхала мережу ефектним фото в розкішному концертному луці з глибоким декольте.

Настя одягалася в мерехтливе чорне плаття з золотими паєтками з відвертим вирізом в районі грудей, що дозволило їй показати свій апетитний бюст. Артистка позувала в гримерці, поставивши одну руку на талію, а другою торкаючись волосся.

Вона красиво вклала свої шикарні кучері і зробила макіяж з ацентом на очі. Чуттєво прочинені губи і пронизливий погляд додають знімку особливої магнетичності.

Настя Каменських засвітила апетитний бюст в ефектному вбранні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Наряд для виступів - це те, що я завжди продумую заздалегідь. За винятком аксесуарів. Вони для мене дуже важливі. І я люблю вибирати їх в моменті, слідуючи своєму настрою, бажанням і натхненню", - поділилася Каменських.

Шанувальники були розбурхані побаченим і почали обсипати Настю компліментами в коментарях.