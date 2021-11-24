ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Настя Каменських у мерехтливій сукні звела з розуму апетитним бюстом: "улоговинка спокуси"

Новость на русском →
Середа 24 листопада 2021 15:54
Настя Каменських у мерехтливій сукні звела з розуму апетитним бюстом: "улоговинка спокуси" Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських не боїться експериментувати з образами і часто підкреслює достоїнства своєї фігури за допомогою нарядів. Цього разу співачка розбурхала мережу ефектним фото в розкішному концертному луці з глибоким декольте.

Спекотний кадр зірка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Настя одягалася в мерехтливе чорне плаття з золотими паєтками з відвертим вирізом в районі грудей, що дозволило їй показати свій апетитний бюст. Артистка позувала в гримерці, поставивши одну руку на талію, а другою торкаючись волосся.

Вона красиво вклала свої шикарні кучері і зробила макіяж з ацентом на очі. Чуттєво прочинені губи і пронизливий погляд додають знімку особливої магнетичності.

Настя Каменських у мерехтливій сукні звела з розуму апетитним бюстом: &quot;улоговинка спокуси&quot;

Настя Каменських засвітила апетитний бюст в ефектному вбранні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Наряд для виступів - це те, що я завжди продумую заздалегідь. За винятком аксесуарів. Вони для мене дуже важливі. І я люблю вибирати їх в моменті, слідуючи своєму настрою, бажанням і натхненню", - поділилася Каменських.

Шанувальники були розбурхані побаченим і почали обсипати Настю компліментами в коментарях.

  • Красунечка!!!
  • Настюша, ти як завжди приголомшлива
  • Шик, блиск
  • Прекрасна
  • Улоговинка спокуси
  • Потапенко - теж спонтанний вибір?
  • Золота Анастасія Каменських
  • Шикарна
  • Богиня
  • Дуже класний образ!
  • Який гарний комплект, аж очей не відірвати
  • Ви Красуня і у Вас приголомшлива фігура

Раніше Настя Каменських у шкіряному тренчі заговорила про пристрасть, що спалює дотла.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Як заощадити під час поїздки до Єгипту: корисний лайфхак для українських туристів
Як заощадити під час поїздки до Єгипту: корисний лайфхак для українських туристів