Настя Каменських в облягаючих лосинах навчила виконувати мрії: почніть прямо зараз

Співачка показала яскравий образ в домашній обстановці

Настя Каменських для своїх шанувальників – приклад і натхненник, мотиватор та рушійна сила, яка допомагає стати кращою версією себе і дає цінні поради з внутрішньої та зовнішньої трансформації. Співачка не залишає підписників в Instagram без потужного заряду позитивом на весь день і дає рекомендації, як якісно змінити своє життя та зовнішність. Крім того, артистка балує шанувальників гарячими фото в ефектних образах. Так, вона вирішила поговорити з ними про мрії та їх реалізацію.

Настя постала перед підписниками в трендовому аутфіті – майці в білизняному стилі з імітацією підв'язок і вузьких чорних лосинах. Вона ефектно позувала на камеру, демонструючи різні емоції завдяки живій міміці.

"Скільки разів ви хотіли змінити своє життя? Скільки разів перед сном обіцяли собі, що вранці все буде інакше? І скільки разів ви дійсно починали жити і діяти по-новому? Життя дивовижне і кожен день ми можемо його пізнавати. Пізнавати себе. Ставати краще! Робити світ навколо себе краще!" - почала свій мотиваційний спіч Настя.

Настя Каменських твердо знає, як здійснювати свої мрії (фото: instagram.com/kamenskux)

Вона запевнила, що викроїти час на пізнання чогось нового і цікавого здатний кожен – варто лише захотіти.

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"Навіть невелика дія в бік своєї мрії наближає вас до неї! В одному дні - 1440 хвилин! Приділяйте хоча б 60 з них для того, що робить вас краще! Так почніть щось робити прямо зараз! Займіться спортом, прочитайте 50 сторінок книги, вивчіть 10 нових іноземних слів, помедитуйте або приділіть цей час теплій бесіді з близькими - це теж дуже важливо", - нагадала вона

Настя постійно мотивує шанувальників йти вперед і не здаватися (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники подякували співачку за її надихаючі пости і не змогли відпустити без компліментів.

Красуня

Цукерочка

Крутишка

Яка класна

Ти дуже красива і приваблива, правда, ти приголомшлива

Яка ви шикарна!

Раніше Настя зробила зізнання про мрії та їх реалізацію.

"Я завжди мріяла дарувати музику і любов, пізнавати світ і різні культури, бути щасливою людиною. Я вірю в кожну мою навіть найменшу мрію (а їх у мене багато), берегу їх і знаю: все здійсниться", - впевнено заявила співачка.

Настя на своєму прикладі вчить шанувальників слідувати мріям (фото: instagram.com/kamenskux)

А ось мріяти продуктивно і втілювати задумане в життя їй допомагає вміння мислити без рамок, меж і різних "але" і з оптимізмом йти назустріч бажанням.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських розповіла, як полюбити спорт і дала топ-4 вправи для красивих сідниць і ніг.