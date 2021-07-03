Настя Каменських відверто розповіла про комплекси і розкрила ритуали краси

Настя Каменських, яка нещодавно заворожила шанувальників неймовірно колоритною фотосесією , зробленої на вуличках Мехіко, відверто висловила свою думку про бодіпозитив і розповіла, як позбулася комплексів.

В інтерв'ю Viva артистка також розкрила свої ритуали краси, які допомагають завжди виглядати "на мільйон".

Настя зазначила, що завдяки зйомкам у власному реаліті "Дівчатка рулять" позбулася деяких комплексів і хотіла допомогти також і своїм шанувальникам зробити це.

"Мені вдалося добре опрацювати свої комплекси. Я поспілкувалася з експертами в різних напрямках, щоб допомогти знайти потрібні відповіді не тільки для себе, але і допомогти своїм шанувальникам. Скажу чесно, за раз позбутися від усіх проблем не вийде. Це тривалий і комплексний шлях, частину якого я показала в реаліті. Мені хотілося надихнути дівчат знайти баланс і гармонію. Тому я записувала все, що з нами відбувалося в Мексиці - кожен крок, думку і розмову", - розповіла виконавиця.

Вона сама зіткнулася з тим, що якою б не була її фігура - завжди знаходяться незадоволені.

"Що стосується бодіпозитива, то я не можу сказати, що не приймала тіла оточуючих мене людей. Я не приймала власне тіло. І найчастіше відчувала тиск суспільства, та й зараз воно є. Тому я прекрасно розумію, як дівчата себе почувають, коли "не вписуються" в параметри інших. Незважаючи на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти і працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою - погано. Схудла - теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло - моя справа", - відверто зізналася Каменських.

Співачка додала, що прагне "до результатів, які будуть подобатися особисто мені. У кожного свої параметри і погляди на ідеальну зовнішність. І важливо не підлаштовуватися під інших, а тільки під себе і свої відчуття".

За словами Насті, вона вірна своїм б'юті-ритуалам і не ризикує експериментувати.

"Вдало підібраний догляд і косметика - це запорука краси на довгі роки. Я продовжую використовувати косметику американського бренду, який популярний серед багатьох зірок Голлівуду. Міняю тільки засоби за текстурами в залежності від сезону. На літо віддаю перевагу більш легким засобам, які допомагають шкірі дихати і не закупорюють пори", - поділилася артистка.

Не забуває вона і про своє розкішне волосся - про таке мріють багато дівчат.

"Часто роблю освіжаючі і живильні маски і особливо приділяю увагу волоссю. Влітку воно також піддається негативному впливу сонячних променів. Тому у вільний від зйомок і виступів час зайвий раз його не травмую укладаннями і прасками з феном. Сушу волосся природним способом. Та й влітку, мені здається, натуральні кучері виглядають досить ефектно", - зазначила зірка.

Настя Каменських поділилася своїми ритуалами краси і секретами красивого волосся (фото: instagram.com/kamenskux)

Розкрила Настя і свої правила здорової, сяючої, чистої шкіри.

"Гарне здорове харчування, водний баланс, повноцінний сон. Лягаю завжди в один і той же час до 12 ночі. Якщо, звичайно, немає пізніх зйомок. Вже дотримуючись цих елементарних правил, можна значно поліпшити стан своєї шкіри і не тільки. А далі добре підібраний догляд і зволоження", - порадила Каменських.