Настя Каменських похвалилася соковитою фігурою в мікробікіні і нарвалася на критику в мережі
Настя Каменських в черговий раз спровокувала палкі дискусії серед своїх підписників. Популярна співачка вирішила згадати літо і відпустку і показала спекотні фото в бікіні.
Ефектні кадри артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
На них 34-річна Каменських позує на пляжі в модному бікіні на зав'язках червоного кольору. Свої розкішні кучері вона прикрасила квіткою і поверталася перед камерою так і сяк, демонструючи апетитні форми у всій красі. На обличчі зірки при цьому немає ні краплі макіяжу.
"Сонячне фото в дощовий день", - підписала знімки Настя.
Настя Каменських блиснула апетитними формами в мікробікіні (фото: instagram.com/kamenskux)
Гарячі кадри отримали безліч захоплених коментарів від підписників, проте не обійшлося і без критики. Деякі користувачі мережі порахували модель купальника і фото в цілому занадто відвертими, А інші звинуватили співачку у використанні фотошопу.
- Ці труси ще можна до вух натягнути, що вже розмінюватися на дрібниці?
- Купальник не альо! Вже б відразу гола!
- Скільки фотошопу
- Хоч би раз без фотошопу, ви навіть самі вже забули як виглядаєте в природному вигляді!!!
- Дуже гарна
- О май гад!!! Розумничка, скільки роботи!
- Богиня краси
- Захоплююся, браво, така прекрасна жінка
- Шикарна фігура у вас
- Карколомна!
- Заспокойся вже
- Потрібно не тільки пі*ю ховати, а й всю пахову зону теж
Нагадаємо, раніше Настя Каменських вразила розкішним декольте прямо в ефірі ТВ-шоу.