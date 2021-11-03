Настя Каменських похвалилася соковитою фігурою в мікробікіні і нарвалася на критику в мережі

Настя Каменських в черговий раз спровокувала палкі дискусії серед своїх підписників. Популярна співачка вирішила згадати літо і відпустку і показала спекотні фото в бікіні.

На них 34-річна Каменських позує на пляжі в модному бікіні на зав'язках червоного кольору. Свої розкішні кучері вона прикрасила квіткою і поверталася перед камерою так і сяк, демонструючи апетитні форми у всій красі. На обличчі зірки при цьому немає ні краплі макіяжу.

"Сонячне фото в дощовий день", - підписала знімки Настя.

Настя Каменських блиснула апетитними формами в мікробікіні (фото: instagram.com/kamenskux)

Гарячі кадри отримали безліч захоплених коментарів від підписників, проте не обійшлося і без критики. Деякі користувачі мережі порахували модель купальника і фото в цілому занадто відвертими, А інші звинуватили співачку у використанні фотошопу.