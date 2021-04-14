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Настя Каменських показала фото в бікіні до і після схуднення: "любіть себе"

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 10:37
Настя Каменських показала фото в бікіні до і після схуднення: "любіть себе" Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Українська співачка Настя Каменських не завжди відрізнялася стрункими формами, але кілька років тому вона серйозно взялася за себе і помітно схудла. Зірка зізналася, що раніше соромилася показувати свої фото того періоду, проте зараз вже ні - що і довела, виклавши серію архівних знімків.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала колаж з різними фото, на яких відображена в купальнику до і після схуднення.

Надихнуло Настю на цей сміливий крок її реаліті "Дівчата рулять", над яким вона зараз працює в Мексиці.

Настя Каменських показала фото в бікіні до і після схуднення: &quot;любіть себе&quot;

Настя Каменських показала фігуру в купальнику ло схуднення (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських зазначила, що кожна дівчина повинна любити себе незалежно від ваги і зовнішнього вигляду.

"До/Після... Ви знаєте, я багато років соромилася виставляти ці фото. І раніше ніколи б не показала їх. Але ... реаліті так реаліті, я завжди максимально відкрита з вами, і хоч я довго соромилася і переживала, і дуже часто не сприймала себе, зараз я прийшла до того, що ми повинні... Ми просто зобов'язані любити себе. Неважливо, скільки кілограм, неважливо, як ми виглядаємо. Головне — це прагнення і бажання ставати краще та сприймати саму себе. Ставати краще і йти до прийняття себе. Не для інших, не для коментарів, не для громадської думки. А виключно для самої себе. Я рада, що нарешті я прийшла до цього", - відверто поділилася співачка.

Також артистка розповіла, що їй щоденно задають безтактні запитання, що стосуються зовнішнього вигляду. Однак вона вже не париться з цього приводу і приймає себе будь-якою.

"Дівчата, пам'ятайте про це завжди! Ви у себе найважливіші. Любіть себе. Нехай іноді кілограми додаються або зменшуються. Нехай часто мені пишуть негативні коментарі і засуджують за вагу, засуджують, що я багато тренуюся, слідкую за харчуванням, але все одно не відповідаю загальноприйнятим ідеалам 90-60-90. Але це не привід картати себе. І навіть зараз, коли я можу іноді скакати у вазі - я люблю себе такою, яка я є. Моя ідеальність - у моїй неідеальності", - підсумувала Каменських.

Шанувальники оцінили сміливість і чесність виконавиці і засипали її компліментами і словами підтримки в коментарях.

  • Супер! Так і є! Тому що тільки полюбивши своє тіло, ми можемо вдосконалювати його, але тільки не через ненависть
  • У Насті той випадок, коли вона в будь-якій вазі прекрасна
  • Завжди красуня
  • Ти така прекрасна!
  • Ви красуня в будь-якій вазі
  • Настя, Ви прекрасні в будь-якій вазі, в будь-якому одязі! Обожнюю Вас і Вашу творчість!
  • Все одно красуня
  • однаково і ДО вогонь, коли фігура є
  • Настя, ви завжди були красунею. Неважливо, в якій вазі. Ось ця енергія і вогник в очах!
  • Ну не знаю, мені будь-яка Настя подобається
  • Важливо ділитися таким, ви додаєте віри багатьом дівчатам
  • Ви така красуня, Настюш. Складочки і зморшки ролі не грають. Головне, що у вас прекрасна душа, щирий погляд і весела, відкрита посмішка. Ви найкраща
  • Настя, ідеальність - у щирості

Раніше ми писали, що Настя Каменських в екстраміні через шторм засвітила більше, ніж належить. Співачка активно знімає своє реаліті "Дівчата рулять" в Мексиці.

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