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Настя Каменських вразила розкішною фігурою в сукні наймоднішого відтінку цього сезону

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 16:26
Настя Каменських вразила розкішною фігурою в сукні наймоднішого відтінку цього сезону Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Дмитрий Войналович

У першому випуску 2 сезону грандіозного шоу "Маска", прем’єра якого відбудеться на каналі "Україна", Настя Каменських, яку називають володаркою найсексуальніших форм в українському шоу-бізнесі, з’явиться в довгій сукні з глибоким розрізом.

Для першого знімального дня співачка обрала сукню ментолового кольору, який є одним із наймодніших відтінків цього сезону за версією інституту Pantone.

Наряд оздоблений декором ручної роботи і має звабливий асиметричний крій - розрізи демонструють стрункі ніжки та ефектне декольте Насті.

Доповнили образ мерехтливі прикраси, зачіска з вологим ефектом і макіяж, акцентом якого стали очі, підкресливши погляд співачки.

Безперечно, для старту другого сезону улюбленого шоу мільйонів українців Настя обрала дуже стильний і вишуканий look.

Настя Каменських вразила розкішною фігурою в сукні наймоднішого відтінку цього сезонуНастя Каменських вразила розкішною фігурою в сукні наймоднішого відтінку цього сезону

Настя Каменських на зйомках шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Зауважимо, що 14 вересня хіт Каменських "Elefante" завоював нагороду TikTok на премії National Bloggers Awards як кращий трек 2021 року.

"Як круто і неймовірно приємно. Спасибі всім, хто продовжує любити і підтримувати мене і мою творчість", - написала Настя у Instagram. ️

Настя Каменських вразила розкішною фігурою в сукні наймоднішого відтінку цього сезонуНастя Каменських вразила розкішною фігурою в сукні наймоднішого відтінку цього сезонуНастя Каменських вразила розкішною фігурою в сукні наймоднішого відтінку цього сезону

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Каменських разом зі своїми колегами зірковими детективами Олею Поляковою, Олегом Винником, Андрієм Данилком і DZIDZIO розгадуватиме знаменитостей під масками у новому сезоні "Маски".

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських блиснула апетитними формами в трендовому купальнику.

Також ми писали, що в мережі показали найдорожчого персонажа шоу "Маска".

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Настя Каменських
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