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Настя Каменських зробила те, чого від неї давно чекали (відео)

Новость на русском → П'ятниця 11 грудня 2020 19:15
Настя Каменських зробила те, чого від неї давно чекали (відео) Настя Каменських в образі з нового кліпу a huevo (фото: прес-служба)
Автор: Світлана Мащенко

Українська поп-діва Настя Каменських, пісні якої збирають мільйони переглядів і потрапляють у відомі музичні чарти, порадувала шанувальників довгоочікуваною танцювальною версією пристрасного і гарячого іспаномовного треку "a huevo".

Слідом за драйвовим релізом виконавиця опублікувала на своєму YouTube-каналі відео з учасниками #ahuevochallenge, який раніше був інтегрований в кліп співачки.

Тоді NK запустила челлендж, закликавши прихильників повторити танцювальні рухи і опублікувати ролики в Tik-Tok під хештегом.

Настя Каменських випустила ще одну версію пісні "a huevo"

Як розповіла Настя, тренд на запальний #ahuevochallenge розійшовся по всьому світу, а креативну ініціативу співачки підтримали понад 50 тис. тік-токерів, серед яких всесвітньо відомі блогери-мільйонники Karla Bustillos, Leslie McKenzzie, Nasser Ferreiro, Camila Contreras та інші.

Настя Каменських зробила те, чого від неї давно чекали (відео)

Настя Каменських в образі нового кліпу a huevo (фото: прес-служба)

Нагадаємо, нещодавно співачка порадувала шанувальників новою ліричною композицією "Vibe", в якій зізналася в коханні Потапу.

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