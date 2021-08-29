Настя Каменських у сміливому топі засвітила декольте і захопила красою: "ніби героїня фільму"

Настя Каменських чудово відпочила з рідними і улюбленими в Хорватії. Співачка провела незабутній час з Потапом, кращою подругою, свекрухою і мамою. Хоч Настя давно повернулася до Києва і встигла відпрацювати не один концерт, вона продовжує ділитися барвистими знімками з відпочинку.

Усміхнена зірка позує в трендовому білосніжному топі з зав'язками під грудьми, білих шортах з високою посадкою і декоративним шкіряним поясом на талії. Вона зробила яскравий макіяж, нафарбувавши губи червоною ефектною помадою і розпустила копицю дрібних кудрів.

До слова, автором багатьох знімків Насті, включаючи інтимні і пікантні, є її коханий. Навіть найкраща подруга зірки, дизайнер Анна Андрійчук зазначила, що Потап терпляче і уважно виконує прохання дружини сфотографувати її, тому його легко можна назвати ідеальним чоловіком.

До речі, по приїзду Потапа і Насті в Київ, парочка відразу вирушила на гендерну вечірку до своїх друзів і сусідів Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Через кілька днів у ведучих народився син, причому хлопчик з'явився на світ раніше прогнозованого терміну.