ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Настя Каменських у сміливому топі засвітила декольте і захопила красою: "ніби героїня фільму"

Новость на русском →
Неділя 29 серпня 2021 09:51
Настя Каменських у сміливому топі засвітила декольте і захопила красою: "ніби героїня фільму" Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Настя Каменських чудово відпочила з рідними і улюбленими в Хорватії. Співачка провела незабутній час з Потапом, кращою подругою, свекрухою і мамою. Хоч Настя давно повернулася до Києва і встигла відпрацювати не один концерт, вона продовжує ділитися барвистими знімками з відпочинку.

На сторінці артистки в Instagram з'явилися ефектні фото на тлі мальовничого морського пейзажу.

Усміхнена зірка позує в трендовому білосніжному топі з зав'язками під грудьми, білих шортах з високою посадкою і декоративним шкіряним поясом на талії. Вона зробила яскравий макіяж, нафарбувавши губи червоною ефектною помадою і розпустила копицю дрібних кудрів.

"Пам'ятні літні моменти", - коротко і лаконічно англійською підписала кадри Настя.

Настя Каменських у сміливому топі засвітила декольте і захопила красою: &quot;ніби героїня фільму&quot;

Настя Каменських у сміливому топі засвітила декольте і захопила красою: &quot;ніби героїня фільму&quot;

Настя поділилася яскравими фото з Хорватії (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальникам виразно сподобався настрій і зовнішній вигляд їх улюблениці.

  • Одна фотка краще іншої
  • Шикарна
  • Красива і щаслива
  • Така ніжна
  • Красунька
  • Вам дуже личать такі пейзажі! Прямо ніби героїня якогось європейського фільму. Яскрава і красива
  • Нереально красива
  • Світ віддати за твою білосніжну усмішку

До слова, автором багатьох знімків Насті, включаючи інтимні і пікантні, є її коханий. Навіть найкраща подруга зірки, дизайнер Анна Андрійчук зазначила, що Потап терпляче і уважно виконує прохання дружини сфотографувати її, тому його легко можна назвати ідеальним чоловіком.

До речі, по приїзду Потапа і Насті в Київ, парочка відразу вирушила на гендерну вечірку до своїх друзів і сусідів Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Через кілька днів у ведучих народився син, причому хлопчик з'явився на світ раніше прогнозованого терміну.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Що заборонено робити на Горіховий Спас, щоб не накликати біду
Що заборонено робити на Горіховий Спас, щоб не накликати біду