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Настю Каменських у незвичайному вбранні з пір'ям порівняли з Ані Лорак

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Неділя 21 листопада 2021 12:11
Настю Каменських у незвичайному вбранні з пір'ям порівняли з Ані Лорак Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Для п'ятого ефіру грандіозного шоу "Маска" зірковий детектив Настя Каменських вибрала незвичайний образ. Співачка оригінально скомбінувала спортивні та гламурні елементи гардеробу.

Свій яскравий лук артистка показала на знімках в Instagram.

Так, Каменських приміряла яскраво-зелений атласний спортивний комбінезон з білими лампасами. Під ним можна розглянути чорно-білий топ-бра, а зверху зірка доповнила аутфіт білосніжним боа з пір'ям.

Акцентом в макіяжі стали звабливі червоні губи, а висока зачіска з випущеними пасмами ідеально завершує ефектний лук Насті.

Настю Каменських у незвичайному вбранні з пір'ям порівняли з Ані ЛоракНастю Каменських у незвичайному вбранні з пір'ям порівняли з Ані ЛоракНастю Каменських у незвичайному вбранні з пір'ям порівняли з Ані Лорак

Настя Каменських здивувала незвичайним спортивним аутфітом з пір'ям (фото: instagram.com/kamenskux)

"Продовжуємо розгадувати наші Маски разом", - підписала кадри співачка.

Шанувальники почали обговорювати образ Каменських в коментарях - деякі відзначили, що в ньому вона схожа на Ані Лорак.

  • Розкішна
  • Шикарний образ!
  • Мені здається, Настя в очікуванні поповнення
  • Дуже красиво
  • Красуня Настя!
  • Прекрасна
  • Ви як завжди карколомна
  • На Лорак схожа
  • Неймовірно красива
  • Це що Адідас?
  • Дивний наряд
  • Ані Лорак?
  • Гарненька та молоденька
  • Diva

Раніше Каменських з екстремальним декольте висловилася про інтимне.

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Настя Каменських
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