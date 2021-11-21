Настю Каменських у незвичайному вбранні з пір'ям порівняли з Ані Лорак
Для п'ятого ефіру грандіозного шоу "Маска" зірковий детектив Настя Каменських вибрала незвичайний образ. Співачка оригінально скомбінувала спортивні та гламурні елементи гардеробу.
Свій яскравий лук артистка показала на знімках в Instagram.
Так, Каменських приміряла яскраво-зелений атласний спортивний комбінезон з білими лампасами. Під ним можна розглянути чорно-білий топ-бра, а зверху зірка доповнила аутфіт білосніжним боа з пір'ям.
Акцентом в макіяжі стали звабливі червоні губи, а висока зачіска з випущеними пасмами ідеально завершує ефектний лук Насті.
Настя Каменських здивувала незвичайним спортивним аутфітом з пір'ям (фото: instagram.com/kamenskux)
"Продовжуємо розгадувати наші Маски разом", - підписала кадри співачка.
Шанувальники почали обговорювати образ Каменських в коментарях - деякі відзначили, що в ньому вона схожа на Ані Лорак.
- Розкішна
- Шикарний образ!
- Мені здається, Настя в очікуванні поповнення
- Дуже красиво
- Красуня Настя!
- Прекрасна
- Ви як завжди карколомна
- На Лорак схожа
- Неймовірно красива
- Це що Адідас?
- Дивний наряд
- Ані Лорак?
- Гарненька та молоденька
- Diva
Раніше Каменських з екстремальним декольте висловилася про інтимне.