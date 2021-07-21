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Наталія Могилевська мало не потрапила під машину: "спеціально намагався наїхати"

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Середа 21 липня 2021 13:32
Наталія Могилевська мало не потрапила під машину: "спеціально намагався наїхати" Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла шанувальникам неприємну історію, яка сталася з нею днями на одному з ринків Києва. Артистка ледь не потрапила під машину, при цьому водій спеціально намагався на неї наїхати.

Деталями виконавиця поділилася в Instagram.

За словами зірки, коли вона прямувала до знімального майданчика, на неї навмисно намагався наїхати автомобіль.

"Щоб полякати. Припускаю, що в стані роздратування на пішоходів, які ходять з возами і великими покупками. Все це відбувалося на оптовому ринку Троєщини біля входу на знімальний майданчик", - написала Могилевська.

45-річна співачка додала, що не розуміє, навіщо вибирати гарантовано людну дорогу, якщо кудись поспішаєш.

"Питання: якщо ти хочеш поспішати, навіщо вибирати дорогу через оптовий ринок? Де завжди багато людей, возів, йде розвантаження і дорогу переходять покупці. Шкода, ми не запам'ятали номера. Я б із задоволенням притягнула його до відповідальності", - поділилася Наталя.

Артистка супроводила історію ефектним фото, на якому вона йде по вулиці в стильному вбранні - рожевій спідниці міді і зав'язаній на талії блакитній сорочці, а також білих сліпонах.

Наталія Могилевська мало не потрапила під машину: &quot;спеціально намагався наїхати&quot;

Наталя Могилевська розповіла, як мало не потрапила під машину на ринку (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фолловери оцінили образ Могилевської, а також припустили, що за кермом автомобіля був її шанувальник, який хотів таким чином звернути на себе увагу.

  • Який стильний образ
  • Гарний образ
  • Наташа, та ну ти не зрозуміла, це ж був твій шанувальник. Вирішив так на себе звернути увагу, а ти його до відповідальності. А він мріяв про РАГС
  • Яка ж ви гарна
  • Жесть, так можна з камер спостереження дізнатися номер машини
  • Стильна
  • Було і не раз
  • Він вас не впізнав, це до грошей. А взагалі він нахаба

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська в купальнику показала обличчя без макіяжу.

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