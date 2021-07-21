Наталія Могилевська мало не потрапила під машину: "спеціально намагався наїхати"

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла шанувальникам неприємну історію, яка сталася з нею днями на одному з ринків Києва. Артистка ледь не потрапила під машину, при цьому водій спеціально намагався на неї наїхати.

За словами зірки, коли вона прямувала до знімального майданчика, на неї навмисно намагався наїхати автомобіль.

"Щоб полякати. Припускаю, що в стані роздратування на пішоходів, які ходять з возами і великими покупками. Все це відбувалося на оптовому ринку Троєщини біля входу на знімальний майданчик", - написала Могилевська.

45-річна співачка додала, що не розуміє, навіщо вибирати гарантовано людну дорогу, якщо кудись поспішаєш.

"Питання: якщо ти хочеш поспішати, навіщо вибирати дорогу через оптовий ринок? Де завжди багато людей, возів, йде розвантаження і дорогу переходять покупці. Шкода, ми не запам'ятали номера. Я б із задоволенням притягнула його до відповідальності", - поділилася Наталя.

Артистка супроводила історію ефектним фото, на якому вона йде по вулиці в стильному вбранні - рожевій спідниці міді і зав'язаній на талії блакитній сорочці, а також білих сліпонах.

Наталя Могилевська розповіла, як мало не потрапила під машину на ринку (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фолловери оцінили образ Могилевської, а також припустили, що за кермом автомобіля був її шанувальник, який хотів таким чином звернути на себе увагу.