Наталія Орейро отримала паспорт Росії: "тепер вона здичавілий ангел"

Документ вже навіть з'явився на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Цікаво, що російське громадянство крім Наталії також отримав і її син Мерлін, народжений у шлюбі з лідером групи Divididos Рікардо Мольо.

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У мережі жартують, що скоро головна героїня аргентинського серіалу "Дикий ангел" переїде жити в РФ і стане "здичавілим ангелом".

Відзначимо, що тепер у 44-річної зірки 00-х є вже три паспорти: іспанський, уругвайський і російський.



Про намір отримати російське громадянство Орейро заявила минулого року. Спонукала її на це зустріч з Іваном Ургантом на пропагандистському "Першому каналі".

"Він мені сказав, що я "самая русская" серед іноземок. Я йому відповіла, що у мене немає ніяких сумнівів. І я сказала, що Путіну слід було б дати мені громадянство", - говорила вона в інтерв'ю ТАСС.

Наталія Орейро була популярною в 00-х (фото: instagram.com/nataliaoreirosoy)

Додамо, що російський паспорт також мають інші колишні зірки, зокрема: актор Стівен Сігал, боксер Рой Джонс-молодший, а також звинувачений у зґвалтуванні і сексуальних домаганнях Жерар Депардьє.