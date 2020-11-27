Як наждачкою по склу: Алла Мазур назвала ненависне слово після перемоги над раком

Алла Мазур розповіла, яке слово її дратує після перенесеної хвороби

Зірка телеканалу "1+1" Алла Мазур нещодавно подолала онкологічну хворобу і стала прикладом для всіх жінок, які страждають від раку. Зараз телезірка розповіла, яке слово її найбільше дратує після перенесеної недуги,. Це слово ремісія.

Мазур розповіла, що людям зі страшним діагнозом онкологія дуже неприємна будь-яка згадка про хворобу. Про це Алла висловилася на своїй Facebook-сторінці, де написала надихаючий пост для тих, кому це необхідно.

"От не люблю я слово "ремісія"... Краще - одужання. Бо ремісія означає для мене - ні, ще не все, далеко не все. Це тільки перерва, а потім хвороба повернеться! Але ж звідки знати моїм знайомим, хто щиро хоче підтримати і про цю ремісію запитує - як наждачкою по склу звучить для мене це слово? Непросто бути поруч з людиною, яка бореться з хворобою. Хочеться втішити. Надихнути. Вселити віру. Допомогти. Але так боїшся зачепити рану і розворушити її ще більше. А що вже говорити, якщо у твого друга діагноз "онко", а він не хоче говорити на цю тему взагалі?" - написала телеведуча.

За словами Алли, це ціла наука бути з людиною, яка хвора на рак і вміти її не образити і втішити.

"Це дійсно ціла наука - бути в важку хвилину поруч. Я відчула це, коли зіткнулася з хворобою близько. Ну а малюнки, які сьогодні покажу вам - просто приголомшили і перевернули свідомість. Спеціально перефотографували і раджу уважно прочитати. Тому що навіть не уявляла, наскільки по-іншому можуть сприйматися наші звичні "тримайся!" або "ти сильний, ти переможеш"", - поділилася Мазур.

Алла Мазур розповіла, яке слово її найбільше дратує (фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur)

Як ми раніше повідомляли, Алла Мазур відверто розповіла, як дізналася про онкологію.