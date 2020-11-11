Названо найбільш високооплачуваного артиста України: за рік понад 5 мільйонів

Рекламні компанії у цього музиканта стартують від 100 тисяч доларів

Щорічно різні компанії роблять рейтинги успішності, по самим високим прибуткам і популярності серед відомих людей в Україні. У листопаді був складений рейтинг найбільш високооплачуваних артистів і названо ім'я улюбленця публіки.

Рейтинг склав журнал Forbes і на перше місце серед зірок України вийшов співак Олег Винник. За 2019 рік у нього був найвищий дохід серед українських артистів. Підкорювач жіночих сердець заробив в середньому від 5,6 до 7 мільйонів доларів. Про це пише "24 канал" з посиланням на видання Forbes.

У 2020 році його заробітки суттєво знизилися у зв'язку з пандемією коронавірусу. Він не став винятком, через те, що карантин сильно вдарив по представникам шоу-бізнесу.

У 2020 році Олег Винник провів онлайн-концерт на НСК "Олімпійський" було продано 79 тисяч віртуальних квитків вартістю від 7 до 20 доларів.

За даними журналу, прайси на рекламні кампанії за участю Олега Винника обійдуться від 100 тисяч доларів. Його 45-хвилинний виступ на новорічному корпоративі обійдеться від 50 тисяч доларів.

Крім того, він дуже популярний у соціальних мережах і його сторінки в Facebook і Instagram є одними з найбільш відвідуваних в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олег Винник зробив несподіване зізнання.

А також розповідали про те, що Винник заінтригував шанувальників своїми планами на майбутнє.