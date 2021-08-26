"Називали "плоскодонка": Регіна Тодоренко відверто розповіла про булінг через маленькі груди

Українська телеведуча і екс-зірка "Орла і Решки" Регіна Тодоренко, яка вийшла заміж за Влада Топалова і переїхала в Москву, відверто розповіла, як над нею знущалися через невеликі груди. Це викликало у дівчини чималі комплекси і спроби приховати свій "недолік", проте зараз вона більше не переживає з цього приводу.

Регіна згадала, як в дитинстві і юності її постійно цькували і обзивали в школі через плоскі груди.

"Забулили за маленькі груди. Цікава бесіда у мене сьогодні відбулася з психологом Вікою Дмитрієвої про дитячий булінг. Я відразу ж згадала сумну історію з дитинства, як мене, худу дівчину називали "плоскодонка", "безцицькова" і тд... мені було не по собі, в такі моменти здавлювало в грудях, хотілося провалитися під землю, втекти і сховатися, особливо, коли у твоїх подружок в 9-му класі вже 2-й розмір грудей, а ти все ще як хлопчисько", - поділилася ведуча.

Тоді дещо впоратися з переживаннями і комплексами через це їй допомогли заняття акторською майстерністю.



"Я чітко пам'ятаю момент, коли подолала сильне хвилювання через відсутність еталонних форм. Заняття акторською майстерністю мене врятували. Так, в театрі мені давали різні ролі: Старої з кривим носом, хлопчаки-хулігана, красуні. Але найголовніше - всі ці ролі були головними в п'єсах. І моя самооцінка піднімалася. Будучи дитиною, я бачила, що люблять не за великі або маленькі груди, люблять за те, що всередині, люблять за моє вміння виступати на сцені, за сміливість вийти і заспівати перед великою аудиторією", - розповіла Тодоренко.

Регіна Тодоренко змогла побороти комплекси через маленький розмір грудей (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Але при цьому вона все одно продовжувала соромитися відсутності форм і на виступи надягала ліфчики з пушапом, щоб створити ілюзію красивих грудей - адже комплекси вже з'явилися.



"Це надавало впевненості, але, будете сміятися, будучи дорослою дівчиною, діючим артистом в жіночому колективі, в 20 років я одягала 2 бюстгальтера з пушапом під сукню на виступи, щоб приховати відсутність форм. Тому що "без цицьок", тому що ти не еталон, тому що у всіх жінок в сім'ї гарні груди, а "тобі не пощастило", тому що складно вибрати сукню для дівчини, у якої широкі стегна розміру М, а верх - XS, тому що вкоренилися комплекси, від яких я все-таки позбулася", - відверто зізналася Регіна.

Зараз вона абсолютно не переживає з цього приводу і спокійно публікує знімки, на яких видно, що у неї маленькі груди, а на коментарі в мережі реагує з посмішкою. Однак телезірка переживає за дітей, які і зараз все так само піддаються цькуванню в школі - і вже і в мережі також.



"Зараз пишу про це з посмішкою, особливо, коли бачу свої фотографії з концертів в ліфчику 3-го розміру .Це я зараз - доросла тітка, і мені легко говорити про свої сильні і слабкі сторони, а як бути дітям, які піддаються цькуванню в школі, адже майже кожен з них стає жертвою кібербулінгу. Дізналася навіть жахливу статистику про те, що збільшилася кількість психічних розладів і суїцидів серед дітей на грунті появи соціальних мереж. Вас теж не влаштовує те, що відбувається на просторах інтернету? І яку позицію ви займаєте, коли бачите цькування: агресор, жертва, спостерігач?" - підсумувала знаменитість.

Регіна Тодоренко з Владом Топаловим виховують сина Михайла (фото: instagram.com/reginatodorenko)