"Не відчуває себе в безпеці": принц Гаррі судиться за королівські привілеї

Принц Гаррі заявив, що "не відчуває себе в безпеці", коли відвідує Великобританію, місце, яке "є і завжди буде його будинком".

У Великобританії почали розглядати справу з відновлення поліцейської охорони принца і його сім'ї, якої вони втратили після відмови від королівських обов'язків у січні 2020 року. Адвокат герцога Сассекського Шахід Фатіма висловила стурбованість заходами безпеки щодо членів королівської сім'ї.

"І, звичайно ж, само собою зрозуміло, що він хоче повернутися: побачити сім'ю і друзів і продовжувати підтримувати благодійні організації, які так близькі його серцю. Перш за все, це завжди буде його будинком", - уточнила юристка на попередньому слуханні. Вона нагадала, що при відвідуванні Великобританії діти Гаррі, дворічний Арчі і восьмимісячна Лілібет, залишаться без охорони. Тому у вересні 2021 року принц вирішив відсудити одну з королівських привілеїв.

Повідомляється, що сам Гаррі на слуханні не був присутній.

Зараз королівська пара в приватному порядку фінансує свою безпеку в США, де вони проживають. Його побоювання пов'язані з інцидентом в Лондоні в 2021 році, коли він повернувся до Великобританії на відкриття статуї своєї покійної матері Діани, принцеси Уельської, і, як повідомляється, його машину переслідували фотографи.

Раніше Гаррі говорив про мінуси приватної охорони. За словами принца, її співробітники не мають належної юрисдикції за кордоном або доступу до розвідувальної інформації Великобританії, яка необхідна для забезпечення безпеки сім'ї Сассекс.