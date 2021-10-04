"Не могла дихати": Орландо Блум вибіг на сцену, розірвав корсет Кеті Перрі і врятував їй життя (відео)

Так, під час виступу Кеті Перрі на заході Variety's Power of Women стався інцидент. Співачка не могла дихати через несправність корсета і показала це жестом. 44-річний актор поспішив на сцену, щоб врятувати кохану. Відео з події, яку зняв очевидець, тут же потрапило в мережу.

На ньому добре видно, як відома виконавиця покликала голлівудського актора і за сумісництвом свого коханого чоловіка на сцену. Кеті була одягнена як завжди ефектно. Її образ склали пишна сукня блідо-бузкового кольору, вишукані аксесуари, яскравий макіяж і розкішна укладка. Незважаючи на те що з боку плаття здавалося вільним, воно було зшито з тугим корсетом. Таким чином, плаття не давало зірці дихати. Але коли коханий чоловік розстебнув його, все стало на свої місця, і Кеті спокійно виконала свою пісню. Перрі оголосила в мікрофон: "Тепер я можу дихати!". Він кинувся на своє місце, а поп-зірка підсумувала: "Мій герой".

Орландо врятував Кеті Перрі (відео: YouTube-канал ET Canada)