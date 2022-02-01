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"Не зараз": Каньє Уест висловився про NFT

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Вівторок 01 лютого 2022 16:14
"Не зараз": Каньє Уест висловився про NFT Каньє Уест (фото: youtube.com/revolt)
Автор: Сергій Кулик

Репер Каньє Уест заявив, що не збирається створювати NFT-токени зі своєю музикою та іншими продуктами, які він випускає.

Артист виклав записку, написану від руки, у себе в Інстаграмі.

"Я зосереджений на створенні реального продукту в реальному світі: реальна їжа, реальний одяг, реальний будинок. Не просіть мене робити чортові NFT."

&quot;Не зараз&quot;: Каньє Уест висловився про NFTЗаписка Уеста (фото: instagram.com/kanyewest)

Щоправда нижче він додав: "Запитайте мене пізніше".

NFT (невзаємозамінний токен) - це цифрові продукти (найчастіше зображення і 3D-моделі), що вільно купуються і продаються на спеціальних майданчиках з підтвердженням унікального володіння через технологію блокчейн (завдяки чому їх не можна скопіювати). Експерти критикують NFT як продукт, що не має реальної вартості поза штучною споживчою активністю.

"Йе, продай це як NFT", - порекомендували реперу деякі коментатори.

Також минулого тижня Уест оголосив, що його новий альбом "Donda 2" вийде 22 лютого, і підтвердив, що виконавчим продюсером альбому є репер Future.

Раніше ми писали про те, як Каньє Уест пригрозив новому бойфренду Кім Кардаш'ян

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