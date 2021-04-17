ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Не страшно?" Кухар з чоловіком показали, як розважаютья на пляжі Шрі-Ланки в незвичайній компанії

Новость на русском → Шрі-Ланка, Субота 17 квітня 2021 09:48
"Не страшно?" Кухар з чоловіком показали, як розважаютья на пляжі Шрі-Ланки в незвичайній компанії Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов полетіли в романтичну відпустку на Шрі-Ланку. Пара вирішила відпочити без дітей і сповна насолодитися товариством одне одного. Кожен день в раю супроводжується безліччю вражень, якими вони діляться з шанувальниками.

Прима-балерина показала в Instagram незвичайних сусідів на пляжі, у товаристві яких їм з чоловіком довелося відпочивати.

Так, суддя "Танців про зірками" розгулює в квітчастому топі і спідниці-парео з бахромою на тлі океану і екзотичних пейзажів в компанії..биків! Тварини вільно розгулювали по узбережжю і пощипують травичку біля шезлонгів відпочиваючих.

"Здається, мені немає місця на цьому пляжі..." - констатувала балерина. Підписники знаменитості закидали її питаннями і не відпустили без компліментів.

&quot;Не страшно?&quot; Кухар з чоловіком показали, як розважаютья на пляжі Шрі-Ланки в незвичайній компанії

&quot;Не страшно?&quot; Кухар з чоловіком показали, як розважаютья на пляжі Шрі-Ланки в незвичайній компанії

Катерина була вражена сусідами по пляжу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

  • Катюша, захоплююсь вами, ви сама елегантність
  • Який класний образ!
  • Вау! Не страшно було?
  • Вони там просто так гуляють?
  • Ух ти, обережно. Відмінного відпочинку вам

Олександр теж дарма часу не втрачав і насолоджувався хвилями, роблячи акробатичні трюки прямо у кромки океану.

"Дві мої слабкості: "карколомні" хвилі на дикому пляжі і висока кухня", - написав артист балету.

&quot;Не страшно?&quot; Кухар з чоловіком показали, як розважаютья на пляжі Шрі-Ланки в незвичайній компанії

&quot;Не страшно?&quot; Кухар з чоловіком показали, як розважаютья на пляжі Шрі-Ланки в незвичайній компанії

Олександр не міг натішитися хвилям (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар з чоловіком зустріли Новий рік на Шрі-Ланці і захопили фото на тлі екзотичних пейзажів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Катерина Кухар
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Українцям розповіли, коли потрібно скаржитися на лікарів і куди звертатися
Українцям розповіли, коли потрібно скаржитися на лікарів і куди звертатися