"Не страшно?" Кухар з чоловіком показали, як розважаютья на пляжі Шрі-Ланки в незвичайній компанії
Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов полетіли в романтичну відпустку на Шрі-Ланку. Пара вирішила відпочити без дітей і сповна насолодитися товариством одне одного. Кожен день в раю супроводжується безліччю вражень, якими вони діляться з шанувальниками.
Прима-балерина показала в Instagram незвичайних сусідів на пляжі, у товаристві яких їм з чоловіком довелося відпочивати.
Так, суддя "Танців про зірками" розгулює в квітчастому топі і спідниці-парео з бахромою на тлі океану і екзотичних пейзажів в компанії..биків! Тварини вільно розгулювали по узбережжю і пощипують травичку біля шезлонгів відпочиваючих.
"Здається, мені немає місця на цьому пляжі..." - констатувала балерина. Підписники знаменитості закидали її питаннями і не відпустили без компліментів.
Катерина була вражена сусідами по пляжу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
- Катюша, захоплююсь вами, ви сама елегантність
- Який класний образ!
- Вау! Не страшно було?
- Вони там просто так гуляють?
- Ух ти, обережно. Відмінного відпочинку вам
Олександр теж дарма часу не втрачав і насолоджувався хвилями, роблячи акробатичні трюки прямо у кромки океану.
"Дві мої слабкості: "карколомні" хвилі на дикому пляжі і висока кухня", - написав артист балету.
Олександр не міг натішитися хвилям (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)
Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар з чоловіком зустріли Новий рік на Шрі-Ланці і захопили фото на тлі екзотичних пейзажів.