Нема чого приховувати: Тіна Кунакі поділилася відвертим фото в напівпрозорому топі

Тіна Кунакі показала новий відвертий кадр, на якому продемонструвала свою розкішну фігуру. Модель зізналася в коханні чоловікові.

Тіна Кунакі показала чергове фото, яке змусило її серця фанатів битися частіше. Модель позує в напівпрозорому блакитному топі, крізь який чітко видно груди. Легкий натуральний макіяж і фірмова пишна укладка завершили вдалий образ юної красуні.

Тіна Кунакі на новому фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Я не можу приховати, що зі мною робить любов", - написала зірка. "Ангел", "Чиста краса", "Ти чудова", - отримала вона у відповідь масу компліментів.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

У свою чергу, популярний французький актор виклав у себе на сторінці спільне з Тіною фото, написавши під ним: "Моя леді і я". На ньому знаменита пара постала у зйомці для бренду The Kooples. Романтичне фото відмінно передає атмосферу закоханості, яка досі панує в родині моделі і актора.

Фанати, які обожнюють подібні пости, засипали Тіну і Венсана розчуленими коментарями, називаючи їх "улюбленою парою назавжди".