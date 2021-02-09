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Нема чого приховувати: Тіна Кунакі поділилася відвертим фото в напівпрозорому топі

Новость на русском → Париж, Вівторок 09 лютого 2021 22:31
Нема чого приховувати: Тіна Кунакі поділилася відвертим фото в напівпрозорому топі Тіна Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі показала новий відвертий кадр, на якому продемонструвала свою розкішну фігуру. Модель зізналася в коханні чоловікові.

Спекотне фото з'явилося в особистому блозі моделі і дружини Венсана Касселя.

Тіна Кунакі показала чергове фото, яке змусило її серця фанатів битися частіше. Модель позує в напівпрозорому блакитному топі, крізь який чітко видно груди. Легкий натуральний макіяж і фірмова пишна укладка завершили вдалий образ юної красуні.

Нема чого приховувати: Тіна Кунакі поділилася відвертим фото в напівпрозорому топі

Тіна Кунакі на новому фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Я не можу приховати, що зі мною робить любов", - написала зірка. "Ангел", "Чиста краса", "Ти чудова", - отримала вона у відповідь масу компліментів.

Нема чого приховувати: Тіна Кунакі поділилася відвертим фото в напівпрозорому топі

Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

У свою чергу, популярний французький актор виклав у себе на сторінці спільне з Тіною фото, написавши під ним: "Моя леді і я". На ньому знаменита пара постала у зйомці для бренду The Kooples. Романтичне фото відмінно передає атмосферу закоханості, яка досі панує в родині моделі і актора.

Фанати, які обожнюють подібні пости, засипали Тіну і Венсана розчуленими коментарями, називаючи їх "улюбленою парою назавжди".

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кунакі і Венсан Кассель разом знялися для відомого глянцевого журналу.

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