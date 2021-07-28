Недостатньо жорстко: Остапчук розповів про новий будинок, жарти про дружину і зйомки в новому серіалі

В інтерв'ю LITE Остапчук розповів про зйомки і stand up, про те, як на його жарти реагує дружина , і що є запорукою успіху.

Володимире, чим вас зацікавила пропозиція знятися в проекті "Люся Інтерн"?

Мені дуже близька тематика stand up. Це молодіжний і трендовий напрямок. Сьогодні більшість людей вибирає саме такий вид розваг. Хоча ще пару років тому було важко уявити, що він стане настільки популярним.

До того ж творці серіалу використовували класний сценарний хід, тому що stand up - це ж в якійсь мірі "прожарювання". Тобто те, що ти не можеш сказати людині в обличчя, говориш йому через жарти. І по суті два головних героя в "Люсі Інтерн" розповідають всю правду-матку про колег за допомогою гумору.

Stand up - одне з ваших захоплень?

Це моя віддушина. З одного боку, мені є що розповісти людям. З іншого боку, stand up - дуже чесний гумор. Свого роду терапія: я розповідаю про свої переживання за допомогою гумору.

Володимир Остапчук знявся в серіалі "Люся Інтерн" (фото: прес-служба "Україна")

Іноді під час ваших виступів звучать жарти, пов'язані з вашою дружиною. Христина ображається на них?

Я всі жарти перевіряю на ній. І Христина часом каже мені: "Ти знаєш, недостатньо жорстко. Можна сказати ще більш красномовно".

Христина в програмі "Зірковий шлях" зізналася, що ви подумуєте про будинок. Вже стали переглядати варіанти? І де хочете придбати будинок: в місті або за його межею?

Це все поки ще в планах. Є кілька локацій, ми їздимо, дивимося, який варіант краще. Але найголовніше, щоб логістично будинок знаходився недалеко від центру, тому що там розташований офіс Христини. Ми розглядаємо різні напрямки, крім... Житомирського. Я пару раз виїжджав звідти в понеділок, і дві години мого життя пішло тільки в один бік!

Що обов'язково буде у вашому домі?

Я дуже хочу бібліотеку. На весілля замість квітів ми просили, щоб нам дарували книги. Я люблю біографічні книги і нон-фікшн. Тому зараз у мене чотири Черчілля і три книги "Багатий тато, бідний тато" Роберта Кійосакі. (Посміхнувся). Коли ми з Христиною купили квартиру, в ній не було місця для книг. Вони просто стояли і лежали всі скопом.

Моя бабуся була директором бібліотеки в університеті, а дядько - письменником. У мене в дитячій, де я виріс, стояли стелажі з книгами. Більшість з них я не читав, але добре запам'ятовував авторів. І коли в школі задавали твір, то в якості преамбули я придумував якусь фразу і навмання вказував письменника. Наприклад, Екзюпері. В результаті звичайнісіньке речення сприймалося як цитата відомої людини.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба "Україна")

Які 2-3 книги вам сподобалися за останній час?

Насправді їх більше. Я багато що можу порекомендувати. Навіть не ті книги, що я прочитав нещодавно, а за останні п'ять років. У мене є критерій: якщо я читаю запоєм, то мені вже важко зупинитися. Це відчуття можна порівняти з переглядом серіалу, який відразу захоплює. Одного разу ми з Христиною дивилися серіал "Паперовий будинок". Мені ніби наркотики продали! (Посміхається). Тому що вже була година ночі, серіал підходив до кінця, пора лягати спати, і тут показують анонс наступної серії... Ми розуміємо, що ні - ще одна! І продовжували сидіти перед екраном, очі червоні, на годиннику п'ять ранку, а ми не могли відірватися! Ось такий же стан виникає, коли книга написана дуже добре, і ти не хочеш її закривати.

Мене особливо сильно вразив твір Айн Ренд "Атлант розправив плечі". Про цю письменницю знятий чорно-білий документальний фільм, в якому вона розповіла про свою концепцію. Айн Ренд погано говорила англійською мовою, хоча все життя після еміграції прожила в Штатах. Вона ж російська єврейка з Пітера.

Наступна книга - "Тонке почуття пофігізму". І третя, яку я прослухав вже раз десять, "Трансерфінг реальності" Вадима Зеланда.

Як не перетворити улюблену роботу в рутину?

Мені здається, найголовніше - завжди пробувати щось нове. Адже знання, черговий досвід, навіть труднощі, крім усього іншого, приносять задоволення. Звичайно, будуть провали, і щось обов'язково піде не так, але те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Я думаю, що в цьому якраз і криється запорука успіху.