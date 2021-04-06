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Невичерпний потік позитиву: Лілія Ребрик в яскравому вбранні зарядила енергією

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 15:53
Невичерпний потік позитиву: Лілія Ребрик в яскравому вбранні зарядила енергією Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лілія Ребрик не так давно повернулася до роботи після перенесеного коронавіруса і вимушеної паузи. Тепер же вона вперше провела ефір разом зі своїм співведучим Анатолієм Анатолічем після місяця нарізно, чому артистка дуже рада.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася своїми емоціями, а також показала стильні і яскраві образи, які вони вибрали для ефіру.

Щаслива Лілія позувала разом з Анатолієм у елегантному брючному костюмі малинового відтінку, до якого вдягла також білу футболку та сірі туфлі човники. Волосся ведучої вкладені красивими локонами, а на обличчі яскравий макіяж з акцентом на губи.

Анатоліч віддав перевагу схожому костюму, тільки світло-блакитного кольору.

На фото вони приймають забавні пози і щасливо посміхаються - вони явно скучили один за одним.

Невичерпний потік позитиву: Лілія Ребрик в яскравому вбранні зарядила енергієюНевичерпний потік позитиву: Лілія Ребрик в яскравому вбранні зарядила енергією

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч приміряли яскраві образи (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Майже місяць минув і от... нарешті. В ефірі @ranok_ua ми знову разом з @anatoliyanatolich. Скучила за цим нескінченним потоком позитиву. Прокидайтеся з нами! Хто чи можливо що цього ранку вже потішило вас?" - написала Ребрик.

Фоловери в коментарях захоплюються позитивом і енергією Лілія і Анатолія, а також їх стильними нарядами.

  • Лілічка, Ві з Толічем неймовірно чудові ведучі. Завжди усміхнені, веселі. Ві дуже чарівна. Дякую, що даруєте гарний настрій
  • Гляну на вас усміхнених і на душі теплішає
  • Красуня
  • Ви супер класні
  • У вас дуже класні костюми
  • Ви чудова команда.
  • Ви найкращі ведучі

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми влаштувала запальні танці на дачі.

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