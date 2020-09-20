Нелегка праця: Дорофєєва в купальнику вчить природно позувати на фото
Співачка поділилася яскравим знімком з відпочинку
Багато зірок вирішили продовжити собі літо і відлетіли у теплі краї - не стала винятком і Надя Дорофєєва. В компанії чоловіка Володимира Дантеса і друзів співачка насолоджується ласкавим морем і сонцем на турецькому курорті Кемер. Звичайно ж, вона ніяк не могла обійтися без фото в купальнику!
Артистка поділилася в Instagram гарячим фото, на якому вона зображена разом з подругою - ресторатором і дизайнером Дашею Кацуриною. Надя тримається руками за дерев'яний паркан і еротично вигнулась, демонструючи свою фігуру в злитному рожевому купальнику. Частину волосся красуня зібрала в гульку на маківці, темні окуляри грайливо спустила на ніс і надула губки в поцілунку.
Подруга зірки в чорному купальнику сидить біля її ніг і задумливо дивиться вниз, торкаючись волосся.
Надя Дорофєєва схвилювала мережу жарким фото в рожевому купальнику (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Вибирати природні пози для фото - це нелегка праця... Ну шо, ми впоралися?))" - з гумором прокоментувала знімок Дорофєєва.
Користувачі мережі оцінили почуття гумору і спокусливу фігуру співачки, про що поспішили повідомити в коментарях.
- І зараз всі пацани: Взу
- Модельки
- Ви Богині
- Красуні
- Самі невимушені пози
- Надя, купальник топ
- Фігурка така красива
- Впоралися на всі 100%
- І смішно і залипательно одночасно
- Навіть дуже впоралися!!!
- Сексі крихти
- Ви дуже красиві
До речі, разом з Дорофєєвої та Дантесом в Туреччині відпочивають також MONATIK з дружиною Іриною, які зачарували нескінченною романтикою на ніжних фото.
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