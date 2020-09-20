Нелегка праця: Дорофєєва в купальнику вчить природно позувати на фото

Співачка поділилася яскравим знімком з відпочинку

Багато зірок вирішили продовжити собі літо і відлетіли у теплі краї - не стала винятком і Надя Дорофєєва. В компанії чоловіка Володимира Дантеса і друзів співачка насолоджується ласкавим морем і сонцем на турецькому курорті Кемер. Звичайно ж, вона ніяк не могла обійтися без фото в купальнику!

Артистка поділилася в Instagram гарячим фото, на якому вона зображена разом з подругою - ресторатором і дизайнером Дашею Кацуриною. Надя тримається руками за дерев'яний паркан і еротично вигнулась, демонструючи свою фігуру в злитному рожевому купальнику. Частину волосся красуня зібрала в гульку на маківці, темні окуляри грайливо спустила на ніс і надула губки в поцілунку.

Подруга зірки в чорному купальнику сидить біля її ніг і задумливо дивиться вниз, торкаючись волосся.

Надя Дорофєєва схвилювала мережу жарким фото в рожевому купальнику (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Вибирати природні пози для фото - це нелегка праця... Ну шо, ми впоралися?))" - з гумором прокоментувала знімок Дорофєєва.

Користувачі мережі оцінили почуття гумору і спокусливу фігуру співачки, про що поспішили повідомити в коментарях.

І зараз всі пацани: Взу

Модельки

Ви Богині

Красуні

Самі невимушені пози

Надя, купальник топ

Фігурка така красива

Впоралися на всі 100%

І смішно і залипательно одночасно

Навіть дуже впоралися!!!

Сексі крихти

Ви дуже красиві

До речі, разом з Дорофєєвої та Дантесом в Туреччині відпочивають також MONATIK з дружиною Іриною, які зачарували нескінченною романтикою на ніжних фото.

Раніше ефектна Надя Дорофєєва розкрила секрет улюбленого макіяжу на кожен день.