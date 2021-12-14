Не можна голодувати: Настя Каменських розсекретила правила харчування перед Новим роком

У новорічну ніч кожній дівчині хочеться виглядати бездоганно, і Настя Каменських - не виняток. Готуватися співачка починає заздалегідь і дотримується певних правил харчування, щоб прийти в ідеальну форму до свят.

На своїй сторінці в Instagram зірка розкрила секрети схуднення і розкішного зовнішнього вигляду до Нового року.

Артистка поділилася, що головне правило, якщо ви хочете привести себе у форму, - не можна голодувати і урізати раціон сильно і різко.

"Харчування має залишатися збалансованим. Інакше - стрес для організму, а від стресу зовнішній вигляд точно не поліпшується", - зазначила Настя.

Настя Каменських розкрила секрети харчування перед святами, які допоможуть прийти у форму (фото: instagram.com/kamenskux)

Вона додала, що якщо ви щодня їсте солодке, не треба відразу прибирати його.

"Краще замінити некорисні солодощі корисними - фруктами. Але і ними можна перебрати по калоріях. Тому важлива міра. Пару мандарин в день, 1 хурма, жменю винограду (хоч і фрукт, але досить калорійний, тому обережно). А ще, у всіх фруктах теж є цукор, тому їх краще їсти до 16:00", - радить Каменських.

Також не можна пропускати прийоми їжі. І правило "не їсти після 18:00" працює, тільки якщо ви лягаєте спати о 21-22:00. Вечеря повинна бути за 3-4 години до сну.

Крім того, виконавиця рекомендує намагатися рідше їсти не вдома.

"Я сама обожнюю кудись вибратися, але в закладах їжа частіше калорійніша, жирніша, солодша. Або не соромтеся питати технологічну карту страв, де вказана їх харчова цінність", - написала Настя.