"Не можна бути такою красивою": Нікітюк у нескромному ультраміні здивувала новинами

Леся Нікітюк відпочиває в Туреччині і насолоджується сонцем, морем і прекрасним сервісом на розкішній віллі. Леді Ле не забуває тримати шанувальників в курсі подій і регулярно дражнить їх гарячими фото у вельми відвертих пляжних луках . Так, знімок Лесі в мікробікіні викликав фурор в мережі.

Леся позувала в променях західного сонця. На ній - ультраміні з геометричним принтом, стильна джинсова куртка-оверсайз, що нагадує чоловічу (вона пов'язала її в вузол на талії). Леді Ле пікантно оголила засмагле плече і доповнила спокусливий образ масивними сережками-кільцями. Макіяж у телезірки максимально природний, що надає луку ніжну натуральність.

"Якщо комусь цікаво, то я вже скоро їду звідси. На таких дорогих віллах довго не затримуються... Але прилечу не з порожніми руками. Пишемо нову пісню з Руслана Квінтою. Як думаєте про що?" - заінтригувала ведуча.

Леся підкорила образом у міні на відпочинку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леді Ле буквально обімліли від її краси і завалили зірку компліментами.