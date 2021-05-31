"Не можна бути такою красивою": Нікітюк у нескромному ультраміні здивувала новинами
Леся Нікітюк відпочиває в Туреччині і насолоджується сонцем, морем і прекрасним сервісом на розкішній віллі. Леді Ле не забуває тримати шанувальників в курсі подій і регулярно дражнить їх гарячими фото у вельми відвертих пляжних луках. Так, знімок Лесі в мікробікіні викликав фурор в мережі.
Вона вирішила закріпити результат, опублікувавши спокусливі кадри в сукні-міні в Instagram.
Леся позувала в променях західного сонця. На ній - ультраміні з геометричним принтом, стильна джинсова куртка-оверсайз, що нагадує чоловічу (вона пов'язала її в вузол на талії). Леді Ле пікантно оголила засмагле плече і доповнила спокусливий образ масивними сережками-кільцями. Макіяж у телезірки максимально природний, що надає луку ніжну натуральність.
"Якщо комусь цікаво, то я вже скоро їду звідси. На таких дорогих віллах довго не затримуються... Але прилечу не з порожніми руками. Пишемо нову пісню з Руслана Квінтою. Як думаєте про що?" - заінтригувала ведуча.
Леся підкорила образом у міні на відпочинку (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники Леді Ле буквально обімліли від її краси і завалили зірку компліментами.
- Дівчина-мрія! Дуже красива
- Не можна бути такою красивою
- Шикарна
- Ух, яка сексі. З пісні слів не викинеш
- Неймовірна!
- Яка ж ти очаровашечка
- Ну, Лесюня-диво-ноги
- Прекрасна
- Щось є в Лесі, крім краси! Суцільна харизма!
- Попа як у Кім
- Леся сама чарівність
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала свої розкішні курортні "володіння", позуючи біля басейну у мереживній легкій сукні-міні.