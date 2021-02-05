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Ненавиджу їсти вранці: Наталя Могилевська дала рецепт ідеального корисного сніданку

Новость на русском → П'ятниця 05 лютого 2021 10:29
Ненавиджу їсти вранці: Наталя Могилевська дала рецепт ідеального корисного сніданку Наталя Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Українська співачка Наталія Могилевська останнім часом помітно пострункішала: шанувальники практично під кожним постом запитують, як їй це вдалося. На щастя, Наталія - з тих персон, яким не шкода ділитися своїм досвідом, вона з радістю розповіла про свою монодієту.

"Весь день ви їсте 2-3 продукту, наприклад - гарбуз, горіхи або риба і салат. Комбінацій може бути багато...", - поділилася Наталя.

Подробиці такого режиму харчування дізнавайтеся тут.

А ще Наталя зізналася, що вона не любить їсти вранці. Але якщо все одно хочеться з ранку зарядитися енергією, то вона снідає вітамінним коктейлем.

"Ненавиджу снідати вранці! А ви? Пам'ятаю себе в дитинстві, вже тоді це було великою проблемою. Так що дитинство? Деякі мої подруги досі не можуть себе змусити поїсти вранці. Перший прийом їжі у них в 13:00.
Ділюся своїм улюбленим рецептом:

  • насіння чіа,
  • вівсяне молоко,
  • сироп агави
  • ягоди", - написала співачка.

Ненавиджу їсти вранці: Наталя Могилевська дала рецепт ідеального корисного сніданкуНаталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Такий рецепт прийшовся по душі всім, хто, як і Наталія, не любить їсти вранці. Фанати подякували співачку за її позитивний настрій.

  • Наталя, ви така позивна, піднімаєте настрій, залишайтеся такою ж красивою, талановитою, доброю, легендою Олексіївною!
  • І я не вмію їсти вранці! До 12 не лізе, сніданки для мене - це кошмар
  • Я вже прокидаюся голодна! Це властиво моєму психотипу! А вам заздрю! У склянці смакота, але мені з ранку краще омлет і величезний салат
  • Я теж їм такий десерт, але люблю більше з соєвим або кокосовим молоком, іноді з вівсяним, але це молоко я роблю сама вдома

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, чи так вже корисно снідати, як це прийнято вважати.

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