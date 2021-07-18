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Необхідність чи примха? Косметолог розкрила правду про тканинні маски і навчила їх робити самим

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Неділя 18 липня 2021 15:38
Необхідність чи примха? Косметолог розкрила правду про тканинні маски і навчила їх робити самим Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Чи повинні бути в догляді тканинні маски? Як вони діють на шкіру і чи можна зробити їх самостійно?

На ці питання в Instagram відповіла косметолог Яна Смірнова.

Експерт вважає, що це не обов'язково. Але тим не менш це цікавий різновид масок. Хто не в курсі, це щільна серветка з тканини / целюлози / гідрогелю, просочена активним складом.

Зручність. Це основна причина їх популярності. Маска відразу готова до використання. Як правило, просочення прозоре, значить маску можна робити в будь-якому місці, після просто зняти серветку. Можна не змивати, так що підходить і для похідних умов.

Такі маски зазвичай просочуються безмасляними сироватками. Вони не перевантажують шкіру, не забивають пори, подобаються комбінованої і жирній шкірі.

Необхідність чи примха? Косметолог розкрила правду про тканинні маски і навчила їх робити самим

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

За рахунок тканини/гідрогелю створюється ефект компресу і швидко підвищується рівень зволоженості рогового шару.

Теоретично в такій масці має бути менше баластних компонентів, тому що текстуру забезпечує сама серветка.

Можна зробити самостійно. Можна купити пресовану таблетку і просочити її гідролатом/гелем алое/тоніком/зеленим чаєм.

У більшості тканинних масок склад простий. Вода, гліколі, гліцерин, найчастіше спирт, віддушка, консерванти і в кращому випадку який-небудь актив. Як правило, гіалуронова кислота або 1-2 екстракту.

Абсолютна більшість тканинних масок направлені на зволоження і швидке поліпшення зовнішнього вигляду шкіри.

Нагадаємо, що раніше переможниця Холостяка 11 Анна Богдан розповіла про свою схему догляду за шкірою.

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