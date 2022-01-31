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Неприємні наслідки: Бенедикт Камбербетч нарвався на шквал критики після ролі небінарної моделі

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Понеділок 31 січня 2022 14:59
Неприємні наслідки: Бенедикт Камбербетч нарвався на шквал критики після ролі небінарної моделі Актор переборщив чи "недоборщив"? (фото: колаж Lite)
Автор: Тетяна Турчанікова

Голлівудський актор Бенедикт Камбербетч зізнався, що далеко не всі його роботи в кіно глядачі приймають на ура. Так, після його ролі у фільмі 2016 року "Зразковий самець 2", де він зобразив небінарну модель Олл, на нього обрушився шквал критики.

Після виходу трейлера до стрічки петиція про бойкот фільму зібрала понад 25 000 підписів, пише buzzfeed.com.

Справа у тому, что персонаж Камбербетча глядачі порахували комічним, багатьом здалося, що актор просто висміює небінарну особистість.

У підписах до петиції говорилося: "Персонаж зображений як надмірно мультяшне знущання над андрогінами / трансгендерами / небінарними особистостями".

Неприємні наслідки: Бенедикт Камбербетч нарвався на шквал критики після ролі небінарної моделіГлядачі акторові не повірили (фото: кадр з фільму)

Небінарна особистість - це загальний термін для всіх, хто не вважає себе чоловіком або жінкою. Хоча існує безліч видів небінарних ідентичностей, деякі люди ідентифікують себе тільки як "небінарні", не уточнюючи визначення.

Що говорить сам Бенедикт? Розмовляючи зі своєю колегою по фільму "Зразковий самець-2" Пенелопою Крус в рамках проекту Variety "Актори про акторів", він сказав: "Навколо цієї ролі було багато розбіжностей. Я думаю, що в ту епоху мого персонажа ніколи не виконав би ніхто, крім трансактера".

Актор зізнався, що не особливо замислювався, використовуючи гетеронормативні кліше, і не особливо розумів у той час цей новий різноманітний світ.

"Все це вилилося в трохи неприємні наслідки", - розповів Бенедикт.

Раніше Емма Робертс розповіла, що задоволена життям, незважаючи на розлучення.

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