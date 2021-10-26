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Непростий час: Каменських заговорила про умови артистів і злила в мережу особисте відео

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Вівторок 26 жовтня 2021 16:37
Непростий час: Каменських заговорила про умови артистів і злила в мережу особисте відео Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменських вміє ударно і плідно працювати на радість шанувальникам і насичено, активно відпочивати з рідними і коханими. Разом з чоловіком Потапом вони давно облюбували для себе формат "воркейшн" (робота поєднана з відпочинком). Нещодавно подружжя побувало в ОАЕ, де насолодилося місцевими пам'ятками і встигло попрацювати. Артистка зізнається - навіть втома від гастролей у неї тільки приємна.

Настя опублікувала в Instagram фрагмент емоційного і барвистого Road Movie про свій літній гастрольний тур по Україні.

У кадрі можна побачити саму співачку і її команду, зйомки з гастрольного автобуса, підслухати, про що розмовляє артистка і її колектив, підглянути, як вони розважаються в дорозі і проводять час між концертами.

"20 000 км. Стільки ми з командою провели в концертному турі за це літо. Це були нескінченні переїзди і перельоти - за лічені дні (а то й години) ми переносилися з одного кінця країни в інший і назад. Думаю, ви розумієте, що означає «втомлюватися в дорозі». А ще ж саундчеки, репетиції, примірки в готелях, куди вся команда поверталася після шоу. Час, коли головною розвагою став збір і розбір валіз. І сон", - розповіла про щільний графік Настя.

Вона зазначила, що в такому ритмі жити непросто, тим більше в карантинний час. Але любов шанувальників і реакція на артиста заповнюють з лишком всі недоліки гастрольного життя.


"Так, гастрольний час різний. Часом непростий. Але незабутній! Насичений, захоплюючий, особливий! І той заряд енергії, любові і подяки, які ми отримуємо від вас на живих виступах, не зрівняється ні з чим. Коли ми на сцені, а тисячі людей навпаки, як один, співають в унісон мою пісню. Я впевнена, що кожен артист живе саме заради таких моментів", - заявила співачка.

Шанувальників вразили закулісні кадри туру Насті і вони захопилися стійкістю, працездатністю і оптимізмом своєї улюблениці.

  • Вау, як це класно
  • Настя, ти найкраща
  • Супер вумен
  • Пригадується відчуття приємної втоми, коли важко, але в задоволення
  • Вам це вдалося - заряд енергії на весь день

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася барвистими фото з Потапом з Абу-Дабі.

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