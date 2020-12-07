Нереалка: Настя Каменських в червоних ботфортах шокувала фанатів пікантною позою

Український репер та продюсер Потап не так давно привів українців в шок, висловившись про свою музичну кар'єру і співробітництво з Ольгою Бузовою, попутно назвавши власних фоловерів "долбодятлами".

Поки шанувальники відходять потроху від такого удару, дружина Потапа Настя Каменських шокує своїх шанувальників власними образами. Так, співачка запостила знімок, на якому вона постала в колготках-сіточці, високих яскраво-червоних чоботях на підборах і ультракоротком комбінезоні, туніці чи футболці, на фото не розгледіти, шортів або спідниці теж не видно.

Гарячий лук фанати бачили і раніше, але цього разу зірка дивувала своєю позою. Настя високо підняла ногу, що додало всьому луку пікантності. Шанувальники оцінили знімок морем лайків та коментарів у дусі "Бомба", "Вау" та "Ого", а також емодзі з очима по п'ять копійок, хоч їх вже і немає в обороті.

Сама співачка пояснила, що вона хоче сказати таким фото, дуже лаконічно: "Настрій: вриватися в цю тиждень!".

Настя Каменських вривається в тиждень по повній (фото: instagram.com/kamenskux/)

Нагадаємо, що Потап і Каменських не забувають, окрім шок-контенту, радувати своїх шанувальників музикою. Нещодавно подружжя поділилося інтимним моментом. Співачка виставила чуттєве відео в домашній обстановці, показавши, як вони працюють над народженням нового хіта.