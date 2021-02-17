Нереальна: Надя Дорофєєва демонструє найтрендовішу деталь гардероба сезону
Українська співачка і наставниця в "Голосі країни", 1+1, Надя Дорофєєва показала, як стильно одягатися взимку і навіть навесні 2021, якщо вона буде холодна.
Співачка запостила трендовий лук в своєму Instagram.
Надя демонструє яскравий актуальний образ: жилетка-оверсайз, ніби бабуся подарувала, в цьому сезоні популярна, як ніколи.
Подіуми передрікають, що найближчим часом жилет нікуди "йти не збирається", тож є сенс придбати таку модну деталь і для свого гардеробу.
Під жилет Дорофєєва вибрала сорочку вільного крою з довгим рукавом і широкі джинси. Зверніть увагу: сорочку Надя залишила вільно звисати, а не заправила в штани.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)
Шанувальникам сподобався лук Дорофєєвої. Вони засипали співачку компліментами і захоплювалися її почуттям стилю.
- Надюш, ти ідеальна!
- Красива, стильна і талановита
- Круто
- Вогонь
- Надя, ти нереальна, я тебе люблю
Нагадаємо, що раніше Надя продемонструвала ідеальний лук для зимової прогулянки: стильно і зручно.
А ще дивіться відео: вишуканий і спокусливий образ від Дорофєєвої. Боді тілесного кольору і високі джинси - аутфіт, який підійде будь-якій дівчині.