Нереальна: Надя Дорофєєва демонструє найтрендовішу деталь гардероба сезону

Українська співачка і наставниця в "Голосі країни", 1+1, Надя Дорофєєва показала, як стильно одягатися взимку і навіть навесні 2021, якщо вона буде холодна.

Надя демонструє яскравий актуальний образ: жилетка-оверсайз, ніби бабуся подарувала, в цьому сезоні популярна, як ніколи.

Подіуми передрікають, що найближчим часом жилет нікуди "йти не збирається", тож є сенс придбати таку модну деталь і для свого гардеробу.

Під жилет Дорофєєва вибрала сорочку вільного крою з довгим рукавом і широкі джинси. Зверніть увагу: сорочку Надя залишила вільно звисати, а не заправила в штани.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Шанувальникам сподобався лук Дорофєєвої. Вони засипали співачку компліментами і захоплювалися її почуттям стилю.