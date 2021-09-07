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Нереально красива: Барбара Палвін у розкішному вечірньому образі підкорила мережу

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Італія, Вівторок 07 вересня 2021 20:28
Нереально красива: Барбара Палвін у розкішному вечірньому образі підкорила мережу Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: RBC.UA

Барбара Палвін показала новий образ, який їй створили для червоної доріжки Венеціанського кінофестивалю. Супермодель позує в розкішній синій сукні і з вишуканим макіяжем.

Дівчина поділилася фото у своєму блозі.

Барбара Палвін, як обличчя Armani beauty, зобов'язана відвідувати світські раути і демонструвати новинки з б'юті-лінії. Так, на Венеціанському кінофестивалі угорська модель показала простий і в той же час вишуканий макіяж, створений за допомогою косметики цього відомого бренду. В особистому блозі Барбара поділилася більш детальною інформацією і показала фото, зроблені перед виходом на червону доріжку.

Нереально красива: Барбара Палвін у розкішному вечірньому образі підкорила мережуНереально красива: Барбара Палвін у розкішному вечірньому образі підкорила мережу

Барбара Палвін в образі для червоної доріжки (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

А на сторінці Armani beauty виклали повний лук Палвін. Для світської події супермодель одягла синє розкішне плаття з оголеними плечима, прикрашене яскраво-червоним поясом. Воно відмінно сіло на струнку фігуру Барбари. Волосся їй уклали пружними локонами, а макіяж зробили нейтральним, виділивши очі за допомогою накладних вій, а губи - помадою натурального кольору. Вийшло стильно і ненав'язливо.

Фанати Барбари, яких у неї більше 16 мільйонів, просто засипали зірку компліментами. Вони називають модель "нереально красивою" і просто "королевою червоної доріжки".

До слова, бойфренд Барбари Ділан Спроус цього разу зі своєю коханою не поїхав. Хоча зазвичай він любить виходити на червоні доріжки в її компанії.

Раніше закохані показали милий парний образ, просто підкоривши фанатів.

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