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Нереально красива: Демі Мур показала чарівне фото з молодості

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США, П'ятниця 24 вересня 2021 18:33
Нереально красива: Демі Мур показала чарівне фото з молодості Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: RBC.UA

Демі Мур - одна з найкрасивіших голлівудських актрис - у свої 58, як і раніше, добре виглядає. Екс-дружина Брюса Уілліса часто демонструє красу фігури і захоплює молодим зовнішнім виглядом. Але часом постить також знімки з юності, що призводить фоловерів в справжнє захоплення.

Нове фото Демі Мур - саме таке.

Знімок був зроблений на піку популярності Демі Мур, яка знялася в безлічі фільмів. Актриса одягнена в квітчасту сукню з перебільшеними плечима і зелених рукавичках йому в тон. Їй зробили пишну зачіску-начісування в дусі 90-х і яскравий макіяж з тінями навколо очей і яскравими рум'янами на щоках.

Демі виглядає чарівно, і фанати не могли промовчати: "Ти просто неймовірна!", "Прекрасна, як завжди", "Я тебе обожнюю", "Чудова", "Ти, як і раніше, красива!", "Вау, клас", - засипали її приємними словами.

Нереально красива: Демі Мур показала чарівне фото з молодостіНове фото Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Нагадаємо, Демі Мур зараз рідко знімається, зате присвячує час собі і родині. Також в 2019 вона випустила свою книгу спогадів "Навиворіт" (англ. Inside Out). Там зірка розповіла правду про своїх чоловіків: рок-музиканта Фредді Мура, з яким була в шлюбі з 1980 по 1985 роки; актора Брюса Уілліса (1987-2000), а також Ештона Катчера (2005-2013).

В книзі відкрила масу особистих таємниць. Зірка зізналася, що була згвалтована в 15-річному віці. З інших невідомих фактів - вона була вагітна від Катчера, але втратила дитину на 6-му місяці. Після весілля в 2005 році подружжя шукало способи лікування безпліддя, але Мур почала пити і зловживати вікодіном, і в 2013 році послідувало розлучення.

Раніше Демі Мур захопила ідеальною фігурою у відвертому бікіні.

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