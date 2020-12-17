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Нереально красива: Наталя Могилевська показала найтрендовішу деталь зимового гардеробу

Новость на русском → Четвер 17 грудня 2020 11:39
Нереально красива: Наталя Могилевська показала найтрендовішу деталь зимового гардеробу Наталя Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Наталя Могилевська нещодавно зізналася, що полюбила реп і пообіцяла "підірвати" шанувальників своїм новим дуетом. Сюрприз вийде вже днями, але фанатам відомо, що мова йде про українську співачку Alyona Alyona.

А поки Наталя інтригує в своєму мікроблозі кадрами з майбутнього "шок-контенту", шматочки відео в лімузині, гарячі танці з шампанським, масивні золоті прикраси, величезні сонячні окуляри і креативне вбрання.

До Речі, на одному з фото Наталя продемонструвала стильний зимовий лук, який варто повторити. Найтрендовіша частина зимового гардеробу - яскрава шубка, яку Наталя поєднала з "короною" зі словами "Натусік", виглядає на зірці просто відмінно. Шубка відмінно підходить до стриманого і вишуканому макіяжу і світлого волосся співачки.

Нереально красива: Наталя Могилевська показала найтрендовішу деталь зимового гардеробу

Наталя Могилевська любить епатаж (фото, відео: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Співачка вибрала яскраву модель - всіх кольорів ЛГБТ, чи то випадково, чи то спеціально, це ще фанатам належить дізнатися, подивившись відео і послухавши композицію.

"Красуня", "Натусік-гарнусик", "Дуже красива", "Така красуня", "Чекаємо новий кліп і пісню", - написали шанувальники під фото своєї улюбленої співачки.

Нагадаємо, що останнім часом Наталя Могилевська не втомлюється дивувати своїх шанувальників. Нещодавно співачка показала знімок зі своєю колегою по сцені - Іриною Білик і... зізналася їй у коханні.

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