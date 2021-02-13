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Нереально красива пара: Аліна Гросу представила довгоочікуваний дует з коханим

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 12:33
Нереально красива пара: Аліна Гросу представила довгоочікуваний дует з коханим Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Українська співачка Аліна Гросу і російський актор Роман Полянський більше не приховують любов: а до Дня всіх закоханих вони навіть представили спільну композицію.

Новий дует Аліна анонсувала у своєму Instagram.

Співачка виставила шматочок ролика, в якому парочка співає в студії свою спільну пісню, а ще - цілується на камеру.

"Швидше усі - в YouTube! В моєму профілі там у нас з Романом прем'єра пісні і муд відео "Полотенце". Спеціально для всіх закоханих. Любіть! І будьте щасливі, як ми", - написала співачка.

Шанувальники побажали закоханим щастя і пораділи, що пара відкрито заявила про відносини:

  • З колишнім ви були непоганий парою, але як два дитя. А тут прекрасне поєднанні милої дівчинки і міцного чоловіка.Щастя вам
  • Яка гарна пара! Будьте щасливі
  • Ура, ура, ура
  • Аліна, дуже рада за вас з Романом! Яка ви тільки красива і гармонійна пара! Щиро бажаю щастя! Пісня теж супер!
  • Невже ви дійсно разом? Так рада за вас! Аліночка, ти заслуговуєш щастя

Нереально красива пара: Аліна Гросу представила довгоочікуваний дует з коханим

Аліна Гросу (відео, фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу в одному з недавніх інтерв'ю чесно розповіла про розлучення з чоловіком і про свої пластичні операції.

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