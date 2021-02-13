Нереально красива пара: Аліна Гросу представила довгоочікуваний дует з коханим

Українська співачка Аліна Гросу і російський актор Роман Полянський більше не приховують любов: а до Дня всіх закоханих вони навіть представили спільну композицію.

Співачка виставила шматочок ролика, в якому парочка співає в студії свою спільну пісню, а ще - цілується на камеру.

"Швидше усі - в YouTube! В моєму профілі там у нас з Романом прем'єра пісні і муд відео "Полотенце". Спеціально для всіх закоханих. Любіть! І будьте щасливі, як ми", - написала співачка.

Шанувальники побажали закоханим щастя і пораділи, що пара відкрито заявила про відносини:

З колишнім ви були непоганий парою, але як два дитя. А тут прекрасне поєднанні милої дівчинки і міцного чоловіка.Щастя вам

Яка гарна пара! Будьте щасливі

Ура, ура, ура

Аліна, дуже рада за вас з Романом! Яка ви тільки красива і гармонійна пара! Щиро бажаю щастя! Пісня теж супер!

Невже ви дійсно разом? Так рада за вас! Аліночка, ти заслуговуєш щастя

Аліна Гросу (відео, фото: instagram.com/alina_grosu)