Нереально красиво: Юлія Саніна підкорила зворушливою фотосесією з чоловіком і сином
Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна разом з чоловіком і колегою по групі Валом Бебко, п'ятирічним сином Данилом і милим цуценям знялася в зворушливій сімейній фотосесії.
Атмосферні кадри, зроблені на природі, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Для сімейної зйомки рок-діва змінила епатажні вбрання на романтичну сукню кавового кольору з оборками і оголеними плечима. Волосся вона залишила розпущеним. Кохані чоловіки Юлії позували в чорному і блакитному літніх костюмах.
Фотосесія проходила на заході сонця, в результаті знімки вийшли дуже атмосферними і теплими. Фотографом став Владлен Лисенко, майстер чуттєвих фотосесій.
У кадрі зоряне сімейство гуляло по траві, обіймалося і веселилося, а маленький Даня ніжно притискав до себе їхню собаку.
"Наша ніжність", - підписала теплі кадри Саніна.
Юлія Саніна зачарувала атмосферними кадрами з чоловіком і сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Зіркові колеги співачки і її шанувальники прийшли в захват від подібної сімейної зйомки і засипали її душевними відгуками в коментарях.
- Це нереально красиво!!!!
- Як же це чуттєво ... до мурах по тілу
- Фотограф неймовірно талановитий, ваша любов й ніжність виходить за межі Всесвіту
- Яка гарна фотосесія. Даньці так красиво з такою стрижкою і цей костюмчик!
- Шалено красиво і ніжно
- Ваууу, як мило
- Які гарні і чуттєві фото
- Ааааааа!!! Неможливі
- Які ви гарні
- Такі щасливі
- Щось ви якісь неймовірно прекрасні
- Чудові фото! Така гарна сім'я!
- Дуже красива і мила сім'я. І обалденная фотосесія, фото просякнуті теплом і любов'ю
Нагадаємо, раніше Юлія Саніна розговорилася про конфлікти з чоловіком і його ревнощі.