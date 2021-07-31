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Нереально красиво: Юлія Саніна підкорила зворушливою фотосесією з чоловіком і сином

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Субота 31 липня 2021 10:58
Нереально красиво: Юлія Саніна підкорила зворушливою фотосесією з чоловіком і сином Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Марина Настевич

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна разом з чоловіком і колегою по групі Валом Бебко, п'ятирічним сином Данилом і милим цуценям знялася в зворушливій сімейній фотосесії.

Атмосферні кадри, зроблені на природі, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для сімейної зйомки рок-діва змінила епатажні вбрання на романтичну сукню кавового кольору з оборками і оголеними плечима. Волосся вона залишила розпущеним. Кохані чоловіки Юлії позували в чорному і блакитному літніх костюмах.

Фотосесія проходила на заході сонця, в результаті знімки вийшли дуже атмосферними і теплими. Фотографом став Владлен Лисенко, майстер чуттєвих фотосесій.

Нереально красиво: Юлія Саніна підкорила зворушливою фотосесією з чоловіком і синомНереально красиво: Юлія Саніна підкорила зворушливою фотосесією з чоловіком і синомНереально красиво: Юлія Саніна підкорила зворушливою фотосесією з чоловіком і сином

У кадрі зоряне сімейство гуляло по траві, обіймалося і веселилося, а маленький Даня ніжно притискав до себе їхню собаку.

"Наша ніжність", - підписала теплі кадри Саніна.

Нереально красиво: Юлія Саніна підкорила зворушливою фотосесією з чоловіком і синомНереально красиво: Юлія Саніна підкорила зворушливою фотосесією з чоловіком і синомНереально красиво: Юлія Саніна підкорила зворушливою фотосесією з чоловіком і сином

Юлія Саніна зачарувала атмосферними кадрами з чоловіком і сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Зіркові колеги співачки і її шанувальники прийшли в захват від подібної сімейної зйомки і засипали її душевними відгуками в коментарях.

  • Це нереально красиво!!!!
  • Як же це чуттєво ... до мурах по тілу
  • Фотограф неймовірно талановитий, ваша любов й ніжність виходить за межі Всесвіту
  • Яка гарна фотосесія. Даньці так красиво з такою стрижкою і цей костюмчик!
  • Шалено красиво і ніжно
  • Ваууу, як мило
  • Які гарні і чуттєві фото
  • Ааааааа!!! Неможливі
  • Які ви гарні
  • Такі щасливі
  • Щось ви якісь неймовірно прекрасні
  • Чудові фото! Така гарна сім'я!
  • Дуже красива і мила сім'я. І обалденная фотосесія, фото просякнуті теплом і любов'ю

Нагадаємо, раніше Юлія Саніна розговорилася про конфлікти з чоловіком і його ревнощі.

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