Нереально красиво: Юлія Саніна підкорила зворушливою фотосесією з чоловіком і сином

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна разом з чоловіком і колегою по групі Валом Бебко, п'ятирічним сином Данилом і милим цуценям знялася в зворушливій сімейній фотосесії.

Атмосферні кадри, зроблені на природі, артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram .

Для сімейної зйомки рок-діва змінила епатажні вбрання на романтичну сукню кавового кольору з оборками і оголеними плечима. Волосся вона залишила розпущеним. Кохані чоловіки Юлії позували в чорному і блакитному літніх костюмах.

Фотосесія проходила на заході сонця, в результаті знімки вийшли дуже атмосферними і теплими. Фотографом став Владлен Лисенко, майстер чуттєвих фотосесій.

У кадрі зоряне сімейство гуляло по траві, обіймалося і веселилося, а маленький Даня ніжно притискав до себе їхню собаку.

"Наша ніжність", - підписала теплі кадри Саніна.

Юлія Саніна зачарувала атмосферними кадрами з чоловіком і сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Зіркові колеги співачки і її шанувальники прийшли в захват від подібної сімейної зйомки і засипали її душевними відгуками в коментарях.