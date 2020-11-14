Щось нереальне! Холостяк-9 і його дружина похвалилися грандіозним придбанням мрії

Пара реалізувала свою дитячу мрію

Екс-"Холостяк-9" Микита Добринін і його дружина і переможниця проекту Даша Квіткова тримають шанувальників в курсі всіх подій свого життя. За короткий час пара стала відомими блогерами, за життям яких із задоволенням стежать десятки тисяч підписників. Так, Даша і Микита вирішила розповісти їм в Instagram приголомшливу новину – вони купили власний будинок.

Подружжя опублікували фото, зроблені на порозі їх нового приватного житла. Шанувальники тут же вирахували його місце розташування – селище Гатне неподалік від Києва.

"Іноді відбувається так, що близькі люди перестають вірити у ваші сили і сумніваються у ваших успіхах. Саме це ми випробували близько півроку тому. Цим людям важко вірилося в те, що наше життя є така ж реальність, як і в онлайні. Було боляче, але ми не хотіли нічого і нікому доводити, тому що знали, що час розставить все на свої місця, як би це банально не звучало. У той момент ми стали ще сильнішими і згуртованішими, не зупинялися і продовжували працювати", - зізналася Даша.

Даша і Микита здійснили мрію дитинства (фото: instagram.com/kvittkova)

Зараз у пари є вагомі приводи для гордості – вони здійснили те, про що обидва мріяли в дитинстві.



"Тепер у нас дві нерухомості. Квартира та будинок. Мами, ви уявляєте? Місяць тому ми купили будинок. Власний будинок у Києві (20 хв від центру), без допомоги батьків, в якому вже йде ремонт і, дай Бог, ми зможемо в нього заїхати вже в кінці весни", - поділилася своєю радістю дівчина.

Даша також попросила прихильників не припиняти мріяти, вірити у свої сили і не зупинятися навіть тоді, коли "крила намагаються зрізати".

Микита також висловився про масштабне сімейне придбання. Він зізнався, що пара до останнього тримала інтригу адже їм хотілося вдало завершити оформлення всіх документів.



Даша Квіткова та Микита Добринін купили власний будинок (фото: instagram.com/kvittkova)

"Це просто щось нереальне. Коли заходиш в будинок і уявляєш, як все буде облаштовано. Тут спальна кімната, а тут вітальня і кабінет. А як уявлю, що після роботи, під'їжджаю до двору, і мене зустрічає Кохана... повірте, неймовірно", - запевнив він.

Микита накидав план робіт, які їм з Дашею належить виконати: внутрішня обробка будинку, пристрій електрики, сантехніки, вентиляції, опалення, навесні - чистові роботи та меблі, роботи на земельній ділянці. Також пара збирається облаштувати спортзал і домашній кінотеатр і віддає перевагу меблям з екологічних матеріалів.

Нагадаємо, що раніше Микита Добринін зробив чесні зізнання про буллінг і особисте життя.