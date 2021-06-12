"Нереальне поєднання": Дорофєєва вразила кардинальною зміною зовнішності і провокаційним вбранням

Надя Дорофєєва не сидить, склавши руки. Дівчина звикла мислити позитивно , тому всі її бажання матеріалізуються. Так, вона випустила третій сольний кліп на пісню "Почему". У треку співачка розповіла про душевні муки після розставання, коли кінець відносин здається справжньою катастрофою, а в голові по колу циркулює одне питання: чому це сталося. За словами артистки, опинившись в такій незавидній ситуації, розриваєшся між коханню і ненавиджу, що вона і показала у відеоороботі, перевтілившись в "білу" ніжну і чуттєву, і "чорну" рішучу і зухвалу героїнь як втілення внутрішньої боротьби.

Так, на сторінці в Instagram Надя показала свій "білий" образ-альтер-его і викликала фурор серед шанувальників.

До слова, співачка кардинально змінила зачіску і колір волосся. Так, вона красувалася з рожевим каре і злегка завитими в недбалі пляжні хвилі локонами. На окрему увагу заслуговує екстравагантний футуристичний наряд зірки.

Білий топ, оригінальна білосніжна портупея, коротка куртка-болеро, широкі штани з зовнішніми навісними кишенями і низькою посадкою, що дозволяє розглянути білизну Наді, нарочито виставлену напоказ. Довершили образ масивні молочні черевики.

Надя Дорофєєва показала футуристичний образ з кліпу (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Пісня "Почему" вже в топ-чартах, кліп в трендах. Давайте вище", - закликала Надя шанувальників.

Фолловери зірки висловили своє захоплення від нової роботи своєї улюблениці і оцінили її неординарний зухвалий образ.