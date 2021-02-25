Нереальні красуні: Настя Каменських ультракороткій спідниці розсекретила, хто зніметься в її новому відео
Українська співачка запросила популярну блогерку Таню Парфильеву знятися в її новій відеороботі.
У своєму Instagram співачка зізналася, що хотіла зберегти інтригу до прем'єри, але не витримала.
Вона запостила знімок, на якому Каменських і Парфильева позують в яскравих стильні обтягуючих нарядах: Настя - у ультракороткій спідниці, а Таня - у штанях і стильному топі.
"Знаєте, що означає це фото? Те, що я запросила красуню Таню знятися у своєму новому кліпі! І я рада, що вона прийняла моє запрошення. Таня просто підкорила мене своєю жіночністю, ніжністю, інтелігентністю, почуттям стилю і неймовірно теплим вайбом, який від неї виходить", - розповіла Каменських.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)
Співачка додала, що спочатку хотіла зберегти інтригу до кінця, але не втрималася.
"Так хотілося поділитися з вами. Але, друзі, не думайте, що на цьому сюрпризи закінчуються - тому що я підготувала для вас ще багато цікавого! До речі, як думаєте, ви побачите в кліпі ще когось крім нас з Танею?", - заінтригувала фоловерів Каменських.
Нагадаємо, Настя Каменських зважилася на кардинальну зміну способу: нова зачіска у французькому стилі дуже до лиця співачці.