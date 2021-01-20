Я нестандартна колишня: Слава Камінська знову заговорила про стосунки з екс-чоловіком

Слава Камінська часто ділиться філософськими роздумами про життя у власному мікроблозі. Співачка розмірковує про стосунки з колишнім чоловіком Едгаром Камінським і про те, як все могло б бути або ще може в майбутньому.

Нещодавно вона виставила спільні фото з эксом, підписавши їх в дусі "вчора не мій, сьогодні знову мій".

На цей раз Слава поділилася у своєму мікроблозі постом-роздумом про стосунки з "справжніми колишніх".

"Тема сьогоднішнього уроку: колишні справжніх і справжні колишніх. Хто б що мені не казав, але завжди присутній момент порівняння. Причому, у кожної сторони. Іноді спливають картинки минулих відносин, особливо, коли в цих моментах було комфортно. І тут може з'явитися привід для конфлікту. Від цих гачків треба позбавлятися!", - впевнена Слава.

Слава вирішила, що треба жити сьогоднішнім днем і отримувати нові уроки, формувати нові звички (від яких, можливо, теж доведеться позбавлятися коли-небудь).

"Ми боїмося приймати майбутнє в зв'язку з невідомістю, звикаємо до людей, але найбільше - до свого стану поруч з ними. Зміни тягнуть за собою нову адаптацію до себе нинішнього. Це складно, але потрібно пам'ятати, що нове - воно і в Африці нове", - завершила думку Камінська.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka/)

"Кому пощастило менше. Я, наприклад, не зовсім стандартна колишня і теперішня. У зв'язку з родом діяльності, можливо, і я - як більмо на оці практично у всіх. Тут момент порівняння - невід'ємна частина відносин. Але при цьому я дуже доброзичливий персонаж. Але не буду лукавити, я теж озираючись іноді думаю: "Як?", "Що це?", "Як воно могло опинитися на моєму місці або прибувало до мене з царем?". А ось так! Клуб по інтересам. І нагадую собі, що все на своєму місці! Чиє-то час прийшов, чиє-те пішло", - підсумувала співачка.

Також Камінська додала, що в її житті вистачало нестандартних ситуацій, але їй вдалося зберегти нормальні стосунки майже з усіма, до того ж - з їх колишніми, нинішніми і майбутніми.

Нагадаємо, Слава Камінська в червоному костюмі попросила у Діда Мороза зустріч з тим самим.